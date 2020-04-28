Ситуация с коронавирусом в Молдове - новые данные от Минздрава страны

Во вторник утром глава Минздрава Виорика Думбрэвяну представила актуализированные данные по заболеваемости в республике коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. За весь период пандемии в Молдове коронавирусом заразились 3 тысячи 481 человек, 140 из которых привезли инфекцию из-за рубежа. Остальные случаи заражения произошли внутри страны. Об этом на брифинге во вторник утром заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Число выздоровевших составляет 925 человек. В Молдове зарегистрировано также 102 летальных исхода у пациентов с диагнозом COVID-19.

В Молдове действует чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova