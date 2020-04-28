Ситуация с коронавирусом в Молдове - новые данные от Минздрава страны

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. За весь период пандемии в Молдове коронавирусом заразились 3 тысячи 481 человек, 140 из которых привезли инфекцию из-за рубежа. Остальные случаи заражения произошли внутри страны. Об этом на брифинге во вторник утром заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
"За минувшие вечер и ночь скорую помощь вызывали тысяче 113 пациентам с различными недугами. С диагнозом "коронавирус" в крайне тяжелом состоянии находятся 14 человек. В состоянии средней степени тяжести – еще 598 граждан", - сообщила министр.
Число выздоровевших составляет 925 человек. В Молдове зарегистрировано также 102 летальных исхода у пациентов с диагнозом COVID-19.
В Молдове действует чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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