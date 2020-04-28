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Здание Минздрава Молдовы

Ситуация с коронавирусом в Молдове - новые данные от Минздрава страны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (906)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200428/30042509/situatsiya-s-koronavirusom-v-moldove-novye-dannye-ot-minzdrava-strany.html

Во вторник утром глава Минздрава Виорика Думбрэвяну представила актуализированные данные по заболеваемости в республике коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. За весь период пандемии в Молдове коронавирусом заразились 3 тысячи 481 человек, 140 из которых привезли инфекцию из-за рубежа. Остальные случаи заражения произошли внутри страны. Об этом на брифинге во вторник утром заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

"За минувшие вечер и ночь скорую помощь вызывали тысяче 113 пациентам с различными недугами. С диагнозом "коронавирус" в крайне тяжелом состоянии находятся 14 человек. В состоянии средней степени тяжести – еще 598 граждан", - сообщила министр.
Беременная женщина
© CC0 / Photo by freestocks on Unsplash / Any day now
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Число выздоровевших составляет 925 человек. В Молдове зарегистрировано также 102 летальных исхода у пациентов с диагнозом COVID-19.

В Молдове действует чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (906)

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Теги:
информация, данные, Молдова, Минздрав


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