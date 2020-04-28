14:06 28 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD18.26
  • RUB0.25
  • RON4.10
  • UAH0.67
Поиск
Румыния контрольно пропускной пункт

Несмотря на угрозу - сотни граждан возвращаются в Молдову при пандемии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (912)
31910
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200428/30043750/nesmotrya-na-ugrozu-sotni-grazhdan-vozvraschayutsya-v-moldovu-pri-pandemii.html

В последние несколько дней наши соотечественники массово возвращаются на родину, всех внимательно проверяют на границе, соблюдая нормы антиэпидемической безопасности.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. По данным Пограничной полиции Молдовы за последние сутки государственные рубежи республики пересекли 2 тысячи 258 человек, из которых тысяча 336 - вернулись на родину.

Наибольшее число граждан пересекли румынско-молдавский участок границы - 732 человека, 426 пассажиров въехали в страну из соседней Украины, 178 - прилетели в Международный аэропорт Кишинева чартерными рейсами. 
Здание Минздрава Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ситуация с коронавирусом в Молдове - новые данные от Минздрава страны

Самым загруженным пограничным КПП оказались Леушены, за которыми следуют Скуляны, Тудора и Атаки.

Накануне, в понедельник, 27 апреля, чартерный рейс Рим-Кишинев доставил в республику 168 наших сограждан. Вопросом их возвращения домой занималась Комиссия по чрезвычайным ситуациям и министерство иностранных дел и европейской интеграции республики. 

В МИДЕИ уточнили, что и впредь в приоритете при возвращении домой из-за рубежа в условиях чрезвычайного положения, введенного в Молдове, будут пожилые люди, беременные женщины, студенты, оказавшиеся заблокированными за границей из-за пандемии коронавируса.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (912)

По теме

В Приднестровье победили коронавирус еще три человека
Врач рассказала, как беременным защититься от коронавируса
Жемчугов: смесь, разработанная для водолазов, помогает больным коронавирусом
Теги:
граница, коронавирус, въезд, граждане, Молдова


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Армянское кладбище в Кишиневе
Как выглядят кладбища на Радоницу: закрытые ворота и пустые аллеи
Песня Темная ночь в исполнении Дениса Майданова и участников фестиваля Дорога на Ялту
В эфир из карантина: музыканты из разных стран исполнили "Темную ночь" - видео
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться