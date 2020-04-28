Несмотря на угрозу - сотни граждан возвращаются в Молдову при пандемии

В последние несколько дней наши соотечественники массово возвращаются на родину, всех внимательно проверяют на границе, соблюдая нормы антиэпидемической безопасности.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. По данным Пограничной полиции Молдовы за последние сутки государственные рубежи республики пересекли 2 тысячи 258 человек, из которых тысяча 336 - вернулись на родину.

Наибольшее число граждан пересекли румынско-молдавский участок границы - 732 человека, 426 пассажиров въехали в страну из соседней Украины, 178 - прилетели в Международный аэропорт Кишинева чартерными рейсами. © Sputnik / Miroslav Rotari Ситуация с коронавирусом в Молдове - новые данные от Минздрава страны

Самым загруженным пограничным КПП оказались Леушены, за которыми следуют Скуляны, Тудора и Атаки.

Накануне, в понедельник, 27 апреля, чартерный рейс Рим-Кишинев доставил в республику 168 наших сограждан. Вопросом их возвращения домой занималась Комиссия по чрезвычайным ситуациям и министерство иностранных дел и европейской интеграции республики.

В МИДЕИ уточнили, что и впредь в приоритете при возвращении домой из-за рубежа в условиях чрезвычайного положения, введенного в Молдове, будут пожилые люди, беременные женщины, студенты, оказавшиеся заблокированными за границей из-за пандемии коронавируса.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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