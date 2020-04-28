Есть ли связь между 5G и коронавирусом - ответ НАОЗ

Национальное агентство общественного здоровья прокомментировало распространившуюся в публичном пространстве информацию о связи между технологией 5G и пандемией коронавируса.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) опровергает информацию, появившуюся в публичном пространстве, что существует связь между внедрением технологии 5G и развитием пандемии COVID-19, поскольку этому нет никаких доказательств.

"Развитие пандемии абсолютно не зависит от технологии 5G, а заявления и сообщения, распространяемые в социальных сетях о предполагаемой связи между COVID-19 и 5G, являются дезинформацией и поддерживают состояние путаницы и паники, что является опасным и распространяется так же быстро, как новый коронавирус", - говорится в сообщении структуры.

Как отметили эксперты, COVID-19 передается от человека к человеку через чихание, кашель или дыхание. Технология 5G основана на радиочастоте и не создает вирусов, сообщили в НАОЗ. Озабоченность специалистов по поводу вреда здоровью от использования мобильных сетей обычно связана с излучением и не связана с инфекцией COVID-19.

Национальное агентство общественного здоровья призывает обращаться в Зеленую линию по номеру 0 80012300 для любого вопроса, связанного с COVID-19, и доверять информации только из официальных источников.

В связи с распространением пандемии и слухов в ведомстве также напомнили, что употребление спиртных напитков делает организм человека более уязвимым для COVID-19, так как алкоголь ослабляет иммунную систему человека. Вера в то, что алкоголь "обеззараживает" и "убивает микробы", создает ложное чувство защиты от коронавируса, подчеркивает НАОЗ.

Коронавирус в Молдове

За весь период пандемии в Молдове коронавирусом заразились 3 тысячи 481 человек, 975 - выздоровели, а 103 - скончались.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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