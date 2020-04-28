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Центр COVID-19 в Кишиневе

COVID-19 в Молдове: вылечилось еще 50 человек, погиб один пациент

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (912)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200428/30044793/covid-19-v-moldove-vylechilos-esche-50-chelovek-pogib-odin-patsient.html

В Молдове продолжают выздоравливать пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, их число вплотную приблизилось к тысяче человек.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. В Молдове еще 50 пациентов излечились от коронавируса, сообщило во вторник днем министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. 

"К сегодняшнему дню вылечились 975 человек, в том числе 50 пациентов, которые были выписаны из больниц на протяжении вчерашнего дня", - говорится в пресс-релизе Минздрава.

В настоящий момент на территории Молдовы зарегистрированы 3 тысячи 481 случай инфицирования новым типом коронавируса, в том числе 400 человек в Приднестровье.

Центр COVID-19 в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Кику: если не возникнет новых вспышек, после 15 мая режим ЧП будет отменен
В тяжелом состоянии находятся 222 человека, из которых 24 подключены к аппаратам ИВЛ, 528 в состоянии средней тяжести, состояние здоровья остальных - удовлетворительное.

Зафиксировано также 887 случаев инфицирования работников системы здравоохранения, из которых 218 медиков, 322 медсестры и медбрата, 54 фельдшера, 1 парамедик, 14 фармацевтов и 278 человек из вспомогательного персонала.

В Молдове зарегистрировано также 103 летальных исхода у пациентов с диагнозом COVID-19. Сто третьей погибшей стала 65-летняя женщина, сотрудница районной больницы в Сороках, госпитализированная 13 апреля в Республиканскую клиническую больницу. Пациентка страдала от сердечной недостаточности и ожирения II степени.

В стране действует чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (912)

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Теги:
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