Мэрия Кишинева намерена истребить опасное растение, "захватившее" город

По мнению ученых, в результате глобального потепления к 2050 году практически вся Европа будет захвачена амброзией, включая Скандинавию.

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. В Кишиневе начинается организованная борьба с распространением амброзии — чужеродного для молдавской экосистемы растения, которое является одним из самых сильных аллергенов и представляет опасность для горожан.

Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, который поручил муниципальному предприятию "Зеленое хозяйство" предпринять предварительные меры для решения этой проблемы.

"В предыдущие годы многие жители жаловались, что страдали от этого растения, которое вызывает аллергию. Мы попросили идентифицировать участки, где распространено это растение и строго следить за его уничтожением", - написал градоначальник в Facebook.

Примар заявил, что экономические агенты и физические лица должны самостоятельно принять меры по уничтожению амброзии на своих участках, в противном случае к ним будут применены санкции. Следить за исполнением распоряжений примэрии будут полиция, руководство секторов Кишинева и управление жилищно-коммунального хозяйства.

"Мы не позволим ситуации выйти из-под контроля, учитывая что в летние месяцы люди ежедневно обращаются к врачу по этой причине", - написал Чебан.

Что такое амброзия и чем она опасна

Амброзия полыннолистная - "растение-захватчик", которое было занесено в Европу из Северной Америки и угрожающими темпами распространяется по всему континенту. Пыльца амброзии является одним из самых мощных и опасных природных аллергенов.

Организованная борьба с амброзией, вплоть до введения карантина, ведется во многих странах центральной Европы, на Украине и в ряде южных регионов России.

По мнению ученых, в результате глобального потепления к 2050 году практически вся Европа будет захвачена амброзией, включая Скандинавию. Средняя концентрация пыльцы амброзии в атмосфере вырастет в четыре раза, а при неблагоприятном сценарии, в двенадцать раз.

Борьба с амброзией затруднена тем, что растение очень быстро адаптируется к гербицидам и отличается высокой живучестью, вырастая вновь после вырубки.

В 2018 году правительство Молдовы приняло специальный регламент, который регулирует методы борьбы с этим растением. Его ядовитая пыльца является мощным аллергеном. А период цветения в зависимости от погодных условий может длиться с апреля по октябрь.

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