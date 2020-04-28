МИДЕИ опубликовало список чартеров для граждан РМ за рубежом на начало мая

В первые недели мая будут организованы рейсы для граждан Молдовы из Франции, Великобритании, Италии и Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции опубликовало новый список чартерных рейсов, которые будут организованы для граждан Молдовы, возвращающихся в страну из-за рубежа в первые две недели мая.

Запланированы авиарейсы в Кишинев из Франции, Великобритании, Италии и Российской Федерации.

В соответствии с опубликованным графиком полетов, 4-10 мая будут осуществлены перелеты из Парижа, Милана, Москвы и Санкт-Петербурга, а 11-17 мая — из Лондона, Вероны, Венеции и Москвы.

© Sputnik / Moldova Чартерные рейсы май 2020

Точное расписание чартерных рейсов по этим направлениям будет установлено позже, сообщает МИДЕИ.

Министерство призывает граждан доверять только информации, полученной из официальных источников, в том числе на веб-сайте Органа гражданской авиации, правительства, МИДЕИ, посольства или консульства в стране проживания.

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