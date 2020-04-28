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Да будет свет: жителей Молдовы призвали рассчитаться за электричество

© CC0 / Pixabay / Bru-nO
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200428/30047400/da-budet-svet-zhiteley-moldovy-prizvali-rasschitatsya-za-elektrichestvo.html

На предприятии "Premier Energy" призвали бытовых потребителей к своевременной оплате фактур за потребленную электроэнергию во избежание перебоев в сети.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. На предприятии "Premier Energy" выступили с обращением к жителям Молдовы, уточнив, что сейчас, когда подавляющее большинство граждан сидят дома в условиях карантина и не могут в силу разных причин оплатить счета, долги перед поставщиком растут.

"По этой причине растут задолженности за электроэнергию, приобретаемую у предприятия Energocom, за использование сетей, обслуживаемых компанией Moldelectrica", - сказано в обращении компании.
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© Photo : Flux
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Поставщик с пониманием относится к сложной ситуации, в которой оказались граждане страны в связи с самоизоляцией, однако по возможности просят все же оплачивать счета и не накапливать долги, чтобы предприятие могло поставлять электроэнергию круглосуточно 7 дней в неделю.

Жителям страны напомнили, что счета за потребленную электроэнергию можно оплатить онлайн посредством интернета. Осуществить платеж можно через сайт банка, в котором у вас оформлена расчетная карта, на веб-странице компании поставщика, а также в банкоматах коммерческого банка Victoriabank и терминалах, установленных в супермаркетах.

В Молдове действует чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Теги:
платежи, расчет, тариф на электричество, электричество


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