В Приднестровье отменят экзамены для всех выпускников школ и лицеев

В регионе также разрабатывают единый регламент поступления в вузы в условиях действия чрезвычайного положения.

ТИРАСПОЛЬ, 28 апр – Sputnik. Выпускники 9-х и 11-х классов в Приднестровье сдавать экзамены не будут. Итоговую аттестацию проведут в форме выставления итоговых оценок по результатам успеваемости за тот учебный год, который продолжался до введения чрезвычайного положения. Такую инициативу исполнительного органа власти поддержал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"То есть без проведения привычных экзаменов, в том числе ЕГЭ", - пояснил глава исполнительного органа власти Александра Мартынова.

Что касается необходимых результатов ЕГЭ для поступления в вуз, то, согласно ведомственному приказу, выпускник по желанию может предоставлять сертификат с его результатами. Такая норма действует уже три года.

До 7 мая также Минпрос совместно с Приднестровским госуниверситетом и среднеспециальными учебными заведениями разработают единый регламент поступления в вузы в условиях действия ЧП. Регламент согласуют и с главным санитарным врачом региона для того, чтобы выработанный порядок был безопасен для абитуриентов и педагогов.

Ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко Степан Берил рассказал о том, что будет сделано все возможное, чтобы все жалеющие поступить в госуниверситет смогли воспользоваться своим правом в этих непростых условиях.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova