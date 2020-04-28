Что связывает Всемирный день охраны труда и борьбу с COVID-19

Всемирный день охраны труда отмечается ежегодно 28 апреля, и сегодня во время противостояния мира коронавирусу нового типа как никогда актуален его главный посыл.

ТИРАСПОЛЬ, 28 апр – Sputnik. В условиях пандемии COVID-19 вопрос безопасности труда в медицинских учреждениях, среди сотрудников, обеспечивающих общественный порядок, среди тех, кто стоит на линии фронта в борьбе с коронавирусом нового типа особенно актуален. Об этом в своем поздравлении в Всемирный день охраны труда отметил глава исполнительного органа власти приднестровского региона Александр Мартынов.

"Учитывая высокую степень заразности COVID-19 и большую вероятность развития тяжелых осложнений, каждый борец с коронавирусом должен использовать весь спектр защитных средств и быть внимательным к своему здоровью и здоровью своих близких", - подчеркивает он.

По его словам, только открытое сотрудничество всех заинтересованных сторон позволит обеспечить разрешение наиболее актуальных проблем в сфере охраны труда, гарантировав его безопасность при максимальной производительности.

Согласно статистике 2019 года, в регионе зафиксировано 68 несчастных случаев на производстве, 38 человек получили травмы из-за нарушения трудовой и производственной дисциплины.

"При учете такой динамики на первый план выходит не только необходимость создания безопасной среды, но и потребность в усилении просветительской работы с коллективом, повышении уровня грамотности в сфере охраны труда и техники безопасности", - поясняет он.

Всемирный день охраны труда впервые был отмечен 28 апреля 2003 года по инициативе Международной организация труда (МОТ). Идея проведения этгоо международного праздника берет начало от Дня памяти работников, погибших на рабочем месте, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году.

Главная его цель - привлечь внимание общественности к проблемам в области безопасности и охраны труда и к росту числа травм, заболеваний и смертельных случаев, связанных с трудовой деятельностью. Также день охраны труда призван обратить внимание на то, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте.

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