Минэкономики: газопровод Унгены-Кишинев практически готов

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. На линейных участках строительства газпровода Унгены-Кишинев готовы уже 106 километров трубопроводов из необходимых 120 километров. Это заявление администратор компании "Vestmoldtransgaz" Юлиан Бутнару сделал во время посещения стройки комиссией министерства экономики и инфраструктуры во главе с главой ведомства Сергеем Райляном.

Министр осмотрел несколько строительных площадок газопровода, а также административный комплекс компании "Vestmoldtransgaz", которая ведет строительство.

"В наших интересах обеспечить энергетическую безопасность страны и региона путем диверсификации маршрутов поставок газа. Поэтому, подключившись к транспортным сетям в Румынии и интегрировав Республику Молдова в европейскую энергетическую систему, мы сможем достичь этой цели, - заявил Райлян по итогам инспекции. - Мы внимательно следим за ходом этого стратегического проекта, чтобы обеспечить его завершение в установленные сроки и извлечь выгоду из трубопровода к концу этого года », - добавил министр.

По словам Юлиана Бутнару, ежедневно на строительстве трубопровода задействованы 130-150 рабочих.

Работы на семи участках, связанных со строительством газопровода, ведутся с начала 2019 года. Срок, объявленный инвестором для завершения работ и ввода в эксплуатацию газопровода, — вторая половина 2020 года. Ориентировочная стоимость проекта - 76 миллионов евро.

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