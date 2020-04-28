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Газопровод Яссы-Унгены

Минэкономики: газопровод Унгены-Кишинев практически готов

© Photo : Ministerul Economiei și Infrastructurii
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200428/30050253/minekonomiki-gazoprovod-ungeny-kishinev-prakticheski-gotov.html

Министр экономики возглавил комиссию, которая проинспектировала ход строительных работ и завершенные участки газопровода,

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. На линейных участках строительства газпровода Унгены-Кишинев готовы уже 106 километров трубопроводов из необходимых 120 километров. Это заявление администратор компании "Vestmoldtransgaz" Юлиан Бутнару сделал во время посещения стройки комиссией министерства экономики и инфраструктуры во главе с главой ведомства Сергеем Райляном.

Молдовагаз
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Министр осмотрел несколько строительных площадок газопровода, а также административный комплекс компании "Vestmoldtransgaz", которая ведет строительство.

"В наших интересах обеспечить энергетическую безопасность страны и региона путем диверсификации маршрутов поставок газа. Поэтому, подключившись к транспортным сетям в Румынии и интегрировав Республику Молдова в европейскую энергетическую систему, мы сможем достичь этой цели, - заявил Райлян по итогам инспекции. - Мы внимательно следим за ходом этого стратегического проекта, чтобы обеспечить его завершение в установленные сроки и извлечь выгоду из трубопровода к концу этого года », - добавил министр.

По словам Юлиана Бутнару, ежедневно на строительстве трубопровода задействованы 130-150 рабочих.

Работы на семи участках, связанных со строительством газопровода, ведутся с начала 2019 года. Срок, объявленный инвестором для завершения работ и ввода в эксплуатацию газопровода, — вторая половина 2020 года. Ориентировочная стоимость проекта - 76 миллионов евро.

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Теги:
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