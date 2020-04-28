Рынки закрыты: как можно сэкономить на покупке фермерских продуктов - видео

В связи с действующим чрезвычайным положением, введенным в Молдове до 15 мая, кишиневские рынки не работают, но с середины апреля горожане могут приобрести сельхозпродукцию и посадочный материал на оборудованных торговых точках в секторах города.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Жители сектора Ботаника теперь могут приобрести свежие овощи и зелень рядом с домом по доступным ценам непосредственно от сельхозпроизводителя недалеко от дома.

Корреспондент Sputnik Молдова побеседовала с сельхозпроизводителем, который продает фермерский товар на пересечении улиц Матей Мило и бульвара Дачия, чуть выше агропродовольственного рынка, который сейчас закрыт.

Женщина продает пучок зеленого чеснока за 8 леев, зеленый лук по 5 леев за пучок или 50 леев за килограмм, корень петрушки за 50 леев за килограмм. Пучки листьев салата можно приобрести в зависимости от количества и сорта по 5-8 леев, пучки рукколы, шпината, укропа и листьев петрушки стоят по 5 леев. Мята и базилик стоят дороже - по 10 леев за пучок.

После решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям, кишиневская примэрия разрешила уличную торговлю сельскохозяйственной продукцией собственного производства, в том числе посадочным и посевным материалом (из прицепа или автомагазина) для крестьянских хозяйств (фермеров) в следующих районах:

сектор Ботаника: бул. Куза-Водэ, 30/1, пересечение с ул. Индепенденцей; бул. Траяна, пересечение с ул. Индепенденцей, 48; ул. Матея Мило, пересечение с бул. Дачия; Мунчешткое шоссе, 170;

сектор Буюканы: ул. Онисифора Гибу, 9; Каля Ешилор, 61/2; Каля Ешилор, 11;

сектор Центр: ул. Яловенская, 94; ул. Гренобля, 165/4; ул. Измаильская, 90 (парковка); ул. Н. Тестемицану, 13 (парковка); Хынчештское шоссе, 86 (парковка);

сектор Чеканы: ул. Волунтарилор, 15;

сектор Рышкановка: ул. Мирон Костин, 13/1; ул. Андрея Дога, 33.

Торговые зоны работают ежедневно с 06.00 до 14.00 (кроме специально отведенной территории на улице Кэрбунарий, 9, где разрешено продавать продукцию до 17.00). Места для осуществления торговли выбраны, исходя из решения претур.

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