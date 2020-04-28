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Овощи

Рынки закрыты: как можно сэкономить на покупке фермерских продуктов - видео

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200428/30051126/rynki-zakryty-kak-mozhno-sekonomit-na-pokupke-fermerskikh-produktov--video.html

В связи с действующим чрезвычайным положением, введенным в Молдове до 15 мая, кишиневские рынки не работают, но с середины апреля горожане могут приобрести сельхозпродукцию и посадочный материал на оборудованных торговых точках в секторах города.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Жители сектора Ботаника теперь могут приобрести свежие овощи и зелень рядом с домом по доступным ценам непосредственно от сельхозпроизводителя недалеко от дома.

Карта Агро
© Sputnik / Moldova
Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Корреспондент Sputnik Молдова побеседовала с сельхозпроизводителем, который продает фермерский товар на пересечении улиц Матей Мило и бульвара Дачия, чуть выше агропродовольственного рынка, который сейчас закрыт.

Женщина продает пучок зеленого чеснока за 8 леев, зеленый лук по 5 леев за пучок или 50 леев за килограмм, корень петрушки за 50 леев за килограмм. Пучки листьев салата можно приобрести в зависимости от количества и сорта по 5-8 леев, пучки рукколы, шпината, укропа и листьев петрушки стоят по 5 леев. Мята и базилик стоят дороже - по 10 леев за пучок.

После решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям, кишиневская примэрия разрешила уличную торговлю сельскохозяйственной продукцией собственного производства, в том числе посадочным и посевным материалом (из прицепа или автомагазина) для крестьянских хозяйств (фермеров) в следующих районах:

  • сектор Ботаника: бул. Куза-Водэ, 30/1, пересечение с ул. Индепенденцей; бул. Траяна, пересечение с ул. Индепенденцей, 48; ул. Матея Мило, пересечение с бул. Дачия; Мунчешткое шоссе, 170;
  • сектор Буюканы: ул. Онисифора Гибу, 9; Каля Ешилор, 61/2; Каля Ешилор, 11;
  • сектор Центр: ул. Яловенская, 94; ул. Гренобля, 165/4; ул. Измаильская, 90 (парковка); ул. Н. Тестемицану, 13 (парковка); Хынчештское шоссе, 86 (парковка);
  • сектор Чеканы: ул. Волунтарилор, 15;
  • сектор Рышкановка: ул. Мирон Костин, 13/1; ул. Андрея Дога, 33.

Торговые зоны работают ежедневно с 06.00 до 14.00 (кроме специально отведенной территории на улице Кэрбунарий, 9, где разрешено продавать продукцию до 17.00). Места для осуществления торговли выбраны, исходя из решения претур.

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