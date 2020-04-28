В Молдове подтверждены еще 157 случаев заболевания COVID-19

Общее количество пациентов, инфицированных коронавирусом нового типа в Молдове, достигло 3638 человек.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. К вечеру вторника, после обработки На этой неделе власти Румынии о предоставлении поддержки примар 695 первичных проб, в Молдове зарегистрированы еще 157 новых пациентов, инфицированных COVID-19.

Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге после заседания Единого центра по управлению кризисом.

Все эпизоды передачи инфекции произошли внутри республики, заявила Думбрэвяну.

Таким образом, общее число инфицированных новым коронавирусом в Молдове достигло 3638 человек.

Выздоровели 975 пациентов. От осложнений на фоне COVID-19 в Молдове погибли 103 человека.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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