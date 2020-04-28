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Пункт перечения границы Леушены

Водитель грузовика, перевозивший полтора миллиона евро, помещен под арест

© Photo : Facebook / Sergiu Bucataru
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200428/30052377/Voditel-gruzovika-perevozivshiy-poltora-milliona-evro-pomeschen-pod-arest.html

В прокуратуре подсчитали точную сумму европейской валюты, которую контрабандой пытались ввезти в Молдову.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Водитель грузовика, задержанный на Леушенской таможне с крупной денежной суммой наличными в евро, которые были спрятаны в машине, помещен под превентивный арест на 30 суток.

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© CC0 / Pixabay / klimkin
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Ранее подозреваемый содержался под домашним арестом по решению кишиневского суда сектора Чеканы. Решение о помещении водителя под стражу принято Кишиневским апелляционным судом.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и коррупцией также обратилась в суд с запросом об аресте грузовика, в котором перевозилась валюта.

По сообщению прокуратуры, подсчитана точная сумма денег, изъятых у водителя, она составляет 1 миллион 570 тысяч 735 евро. Проверка показала, что все купюры являются настоящими.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

В рамках уголовного преследования и специальных следственных мер устанавливаются обстоятельства преступления.

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Теги:
контрабанда


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