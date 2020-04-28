Вертолет SMURD доставил больного из Окницы в Кишинев

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Во второй половине дня во вторник авиационный экипаж службы скорой помощи SMURD из румынских Ясс доставил 28-летнего пациента в Кишинев для лечения.

Больной был госпитализирован в Окницкую районную больницу и по воздуху доставлен в Институт неотложной медицинской помощи в столице. По словам врачей, пациент поступил в больницу со множественными переломами.

Медицинский вертолет приземлился на столичном стадионе "Динамо", где пострадавшего ожидала команда врачей.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, это шестая трансграничная авиационно-медицинская операция SMURD в Республике Молдова с начала года.

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