Число жертв COVID-19 снова выросло — обновленные данные

Таким образом, общее количество смертей от осложнений, связанных с коронавирусом, достигло 104 случаев.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Вечером во вторник в Молдове скончался еще один пациент от осложнений, связанных с COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

По данным ведомства, в понедельник скончался 64-летний житель района Сорока, госпитализированный в тяжелом состоянии 22 апреля. Больной страдал от двусторонней вирусной пневмонии на фоне дыхательной недостаточности и тяжелой сердечной недостаточности.

Таким образом, число летальных исходов от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, достигло в Молдове 104 случаев.

Общее число инфицированных новым коронавирусом в Молдове составляет 3638 человек. Выздоровели 975 пациентов.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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