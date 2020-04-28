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Палата для инфицированных коронавирусом

Число жертв COVID-19 снова выросло — обновленные данные

© AFP 2020 / ODD ANDERSEN
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (914)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200428/30054153/chislo-zhertv-covid-19-snova-vyroslo-obnovlennye-dannye.html

Таким образом, общее количество смертей от осложнений, связанных с коронавирусом, достигло 104 случаев.

КИШИНЕВ, 28 апр – Sputnik. Вечером во вторник в Молдове скончался еще один пациент от осложнений, связанных с COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Viorica Dumbrăveanu
© Photo : Facebook / Dodon Igor
В Молдове подтверждены еще 157 случаев заболевания COVID-19

По данным ведомства, в понедельник скончался 64-летний житель района Сорока, госпитализированный в тяжелом состоянии 22 апреля. Больной страдал от двусторонней вирусной пневмонии на фоне дыхательной недостаточности и тяжелой сердечной недостаточности.

Таким образом, число летальных исходов от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, достигло в Молдове 104 случаев.

Общее число инфицированных новым коронавирусом в Молдове составляет 3638 человек. Выздоровели 975 пациентов.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (914)

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Теги:
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