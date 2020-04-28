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Педагоги Молдовы могут поучаствовать в Международном салоне образования Москвы

© CC0 / Pixabay / SplitShire
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200428/30055131/pedagogi-moldovy-mogut-pouchastvovat-v-mezhdunarodnom-salone-obrazovaniya-moskvy.html

Интернациональный салон проходит в новом формате, в онлайн доступе почти две сотни мероприятий, объединенных одной важной темой – образования.

ТИРАСПОЛЬ, 28 апр – Sputnik. В Московском международном салоне образования (ММСО) могут принять участие педагоги из разных стран мира. Около 200 мероприятий, объединенных темой "Новая субъективность в образовании", будут переведены в онлайн-среду.

В этом году международный салон проходит в новом формате в два этапа. Первый уже в разгаре, он длится с 26 по 29 апреля, второй "ММСО: продолжение" состоится с 30 апреля по 8 мая.

Пульт дистанционного управления телевизором, фото из архива
© Sputnik / Anar Mustafayev
Налажена трансляция: в Молдове дети будут обучаться по телевизору
Участниками мероприятий станут около тысячи международных экспертов и спикеров сферы образования, представители государственных институтов и деловых кругов.

Более подробно с программой и составом участников ММСО-2020 можно ознакомиться на официальном сайте: http://www.mmco-expo.ru. На сайте также можно пройти процедуру регистрации для участия в мероприятиях форума.

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Теги:
образование, педагоги, Приднестровье


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