Педагоги Молдовы могут поучаствовать в Международном салоне образования Москвы

ТИРАСПОЛЬ, 28 апр – Sputnik. В Московском международном салоне образования (ММСО) могут принять участие педагоги из разных стран мира. Около 200 мероприятий, объединенных темой "Новая субъективность в образовании", будут переведены в онлайн-среду.
В этом году международный салон проходит в новом формате в два этапа. Первый уже в разгаре, он длится с 26 по 29 апреля, второй "ММСО: продолжение" состоится с 30 апреля по 8 мая.
Более подробно с программой и составом участников ММСО-2020 можно ознакомиться на официальном сайте: http://www.mmco-expo.ru. На сайте также можно пройти процедуру регистрации для участия в мероприятиях форума.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>