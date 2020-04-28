23:21 28 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD18.37
  • RUB0.25
  • RON4.09
  • UAH0.68
Поиск
машина скорой помощи

COVID-19: скончались еще трое, в том числе 23-летняя женщина

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
Получить короткую ссылку
411 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200428/30056773/covid-19-skonchalis-esche-troe-v-tom-chisle-23-letnyaya-zhenschina.html

Таким образом, число инфицированных людей с хроническими заболеваниями, погибших от нового коронавируса в Молдове, достигло 107 человек.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. В Молдове зарегистрированы еще три случая гибели от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. По сообщению Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, среди погибших — 23-летняя женщина.

Здание Минздрава Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ситуация с коронавирусом в Молдове - новые данные от Минздрава страны

Погибшая, жительница города Бельцы, у которой были зарегистрированы почечная недостаточность и острая дыхательная недостаточность, была госпитализирована в Бельцкую больницу в крайне тяжелом состоянии.

Также погибла 43-летняя женщина из Дрокии, госпитализированная 22 апреля в больницу Бельц в тяжелом состоянии. Женщина страдала от хронических заболеваний, среди которых хроническая анемия, диабет, почечная недостаточность.

Скончался и 63-летний мужчина из Каушан, который был госпитализирован 23 апреля госпитализирован в больницу Новых Анен. Он страдал от диффузного хронического гломерулонефрита и гипертонии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Число жертв COVID-19 снова выросло — обновленные данные
В Академии наук обсудили методы изучения COVID-19 и борьбы с коронавирусом
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Съедобный-несъедобный: необычные материалы для защитных масок
Стартовала юбилейная акция Георгиевская ленточка
Дан старт юбилейной акции "Георгиевская ленточка" - видео
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться