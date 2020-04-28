COVID-19: скончались еще трое, в том числе 23-летняя женщина

Таким образом, число инфицированных людей с хроническими заболеваниями, погибших от нового коронавируса в Молдове, достигло 107 человек.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. В Молдове зарегистрированы еще три случая гибели от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. По сообщению Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, среди погибших — 23-летняя женщина.

Погибшая, жительница города Бельцы, у которой были зарегистрированы почечная недостаточность и острая дыхательная недостаточность, была госпитализирована в Бельцкую больницу в крайне тяжелом состоянии.

Также погибла 43-летняя женщина из Дрокии, госпитализированная 22 апреля в больницу Бельц в тяжелом состоянии. Женщина страдала от хронических заболеваний, среди которых хроническая анемия, диабет, почечная недостаточность.

Скончался и 63-летний мужчина из Каушан, который был госпитализирован 23 апреля госпитализирован в больницу Новых Анен. Он страдал от диффузного хронического гломерулонефрита и гипертонии.

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