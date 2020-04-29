Нацкасса соцстрахования начинает прием граждан по специальному графику

Ведомство сообщило о порядке приема бенефициаров пенсий и социальных пособий - матерей, семей с детьми и тех, кто получает помощь на погребение.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Обслуживание посетителей в офисах территориальных подразделений Национальной кассы социального страхования (НКСС) будет осуществляться поэтапно и для отдельных категорий бенефициаров. Такие меры приняты для предотвращения распространения пандемии коронавируса.

Как уточнили в службе, 29 и 30 апреля, начиная с 8.00 до 14.00, все территориальные офисы НКСС будут обслуживать только получателей пенсий, социальных пособий и заявителей на получение денежной помощи на погребение.

С 4 по 8 мая включительно, с 8.00 до 14.00, планируется прием получателей пособий по беременности и родам и пособий, выделяемых семьям с детьми. С 11 по 15 мая включительно, с 8.00 до 14.00, будут снова обслуживаться получатели пенсий, социальных пособий и пособий на погребение.

В то же время, в этот период будет приостановлен прием бенефициаров территориальных касс Сорок, Глодян и Штефан-Водэ из-за карантинного режима, установленного в этих городах. Он будет возобновлен после отмены карантина в этих населенных пунктах.

В период действия чрезвычайного положения заявители, посещающие подразделения НКСС, будут допускаться в офисы только при условии ношения защитных масок и перчаток, соблюдения социальной дистанции внутри помещения и за его пределами.

Ведомство также сообщает, что с 18 мая 2020 года все территориальные кассы будут работать в обычном режиме, если не будет продлено чрезвычайное положение. В то же время Национальная касса социального страхования предлагает молодым родителям запрашивать пособия для семей с детьми через электронную службу "e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii ("электронное заявление о пособиях семьям с детьми") в целях предотвращения распространения вирусных инфекций.

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