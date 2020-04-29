Акушер-гинеколог: как нужно ухаживать за новорожденными во время пандемии

Молодые мамы и новорожденные особенно уязвимы перед коронавирусной инфекцией, для них особенно важно тщательное соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Так как иммунная система у новорожденных недостаточно крепкая, они уязвимы даже перед легкими инфекциями. Таким образом, COVID-19 может поставить под угрозу их здоровье и жизнь. Что делать новоиспеченным родителям, чтобы предотвратить и защитить своего малыша от вируса, в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказала глава дородового отделения Центра матери и ребенка Алена Лупашку.

Чтобы избежать болезней и возможных осложнений, родителям настоятельно рекомендуется пресекать визиты посетителей в то помещение, где находятся младенцы.

"Как можно меньше посетителей. Максимум, муж может находиться возле новорожденного или роженицы, если она нуждается в помощи. Но в этом случае он должен дезинфицировать руки и носить маску, особенно, если приходит с улицы или с работы. Кроме того, дом важно хорошо проветривать, а поверхности - очищать и дезинфицировать", - отметила врач.

Кроме того, младенца следует немедленно поместить в другую комнату под наблюдением одного из членов семьи, если у матери появятся симптомы простуды.

"Желательно, чтобы мама была изолирована в отдельной комнате. Заражение через грудное молоко не доказано. Но ребенок может заболеть, если находится рядом с зараженной матерью. Грудное вскармливание придется исключить на этот период. Ребенка можно кормить сцеженным грудным молоком или перевести на искусственное вскармливание", - подчеркнула Лупашку.

По данным Минздрава, с начала пандемии коронавируса 43 беременных женщины заразились COVID-19.

"Для женщин в положении правила такие же, что и для всех. Максимальное количество времени находиться дома. Конечно, беременным нужно выходить на улицу, но надо быть очень осторожными. Меньше контактов, соблюдать социальную дистанцию, носить перчатки, маску. В принципе, маску нужно носить тем людям, у которых есть признаки заболевания, чтобы не заразить других. Но беременным я, все-таки, тоже советую носить маску, если они выходят из дома", - отметила Лупашку.

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Специалист также подчеркнула, что беременные, у которых есть хронические заболевания, входят в группу риска, поэтому им нужно быть максимально осторожными.

По ее словам, среди беременных пациенток с COVID-19 не было зарегистрировано ни одного случая, который бы закончился трагически.

В свою очередь, психолог, председатель Национальной ассоциации поддержки грудного вскармливания Алина Шмурун подчеркнула, что "мамам важно понимать, что кормление грудью - это не только еда, это общение, возможность дать почувствовать ребенку, что все хорошо, мама рядом".

В тревожный период, отметила эксперт, ребенок особенно нуждается в контакте с матерью, и эту потребность важно удовлетворять.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3 тысяч 638, выздоровело - тысяча 114 пациентов, а 109 человек скончались.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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