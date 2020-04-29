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Новые данные - как в Молдове нарушают права сотрудников предприятий

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200429/30060750/novye-dannye-kak-moldove-narushayut-prava-sotrudnikov-predpriyatiy.html

Сотрудники Государственной инспекции труда в результате проведенных проверок за минувший год обнаружили сотни примеров нарушения трудового законодательства, все эпизоды напрямую угрожали жизни и здоровью сотрудников.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Согласно отчету, опубликованному Государственной инспекцией труда, за весь 2019 год были проведены тысяча 116 проверок на предприятиях республики. Представители государства интересовались одним вопросом: как соблюдаются права сотрудников по защите их здоровья и минимизации рисков для жизни на производствах.

В ходе проверок за весь минувший год инспекторы зафиксировали 9 тысяч 925 случаев грубого нарушения трудового законодательства республики, по статье 553 Трудового кодекса Молдовы составили 146 административных протоколов. Сумма штрафов, полученных с нарушителей в пользу государства, составила миллион 286 тысяч леев.

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По каждому из направлений деятельности необходимы уточняющие документы, которые детально свидетельствуют, что на конкретном предприятии соблюдаются трудовые права сотрудника.

Так, к примеру, на строительных площадках должен быть в наличии перечень мер, которые обязаны соблюдать рабочие во избежание получения травм. Такие же отдельные брошюры должны быть созданы для разнорабочих, прорабов, сварщиков, электриков, маляров, штукатуров, администраторов стройплощадок.

В Государственном инспекторате по труду уточняют, что такие перечни рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности, должны быть разработаны для каждого специалиста. Не составляют исключение и офисные работники, и врачи, и бухгалтеры, и представители ряда других, совершенно разных профессий.

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Теги:
нарушения, сотрудники, права, предприятие


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