Новые данные - как в Молдове нарушают права сотрудников предприятий

Сотрудники Государственной инспекции труда в результате проведенных проверок за минувший год обнаружили сотни примеров нарушения трудового законодательства, все эпизоды напрямую угрожали жизни и здоровью сотрудников.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Согласно отчету, опубликованному Государственной инспекцией труда, за весь 2019 год были проведены тысяча 116 проверок на предприятиях республики. Представители государства интересовались одним вопросом: как соблюдаются права сотрудников по защите их здоровья и минимизации рисков для жизни на производствах.

В ходе проверок за весь минувший год инспекторы зафиксировали 9 тысяч 925 случаев грубого нарушения трудового законодательства республики, по статье 553 Трудового кодекса Молдовы составили 146 административных протоколов. Сумма штрафов, полученных с нарушителей в пользу государства, составила миллион 286 тысяч леев.

По каждому из направлений деятельности необходимы уточняющие документы, которые детально свидетельствуют, что на конкретном предприятии соблюдаются трудовые права сотрудника.

Так, к примеру, на строительных площадках должен быть в наличии перечень мер, которые обязаны соблюдать рабочие во избежание получения травм. Такие же отдельные брошюры должны быть созданы для разнорабочих, прорабов, сварщиков, электриков, маляров, штукатуров, администраторов стройплощадок.

В Государственном инспекторате по труду уточняют, что такие перечни рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности, должны быть разработаны для каждого специалиста. Не составляют исключение и офисные работники, и врачи, и бухгалтеры, и представители ряда других, совершенно разных профессий.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova