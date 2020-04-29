Опасный ток - поставщик электроэнергии предупредил граждан о рисках

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. В последний месяц в Молдове был не один инцидент, когда граждане Молдовы получали травмы в результате безответственного отношения к высокому электрическому напряжению в сетях. В связи с этим компания-поставщик электроэнергии Premier Energy обнародовала перечень мер предосторожности.
В первую очередь жителей страны призвали вообще не вмешиваться в работу трансформаторных будок, распределительных щитков и линий электропередачи.
Также необходимо внимательно следить за детьми, не оставляя их одних даже на незначительное время в квартире. Ребенок может безответственно отнестись к опасности удара током или использовать электроприборы не по назначению.
Хотя бы раз в месяц детям надо напоминать о правилах использования электроприборов и мерах предосторожности, чтобы эта информация сохранялась у них в памяти.
Также следует избегать приближения к деревьям, растущим в непосредственной близости от линий электропередач, любое замыкание в таком случае может нанести вред здоровью человека.
Владельцы домашних животных должны внимательно следить за поведением своих питомцев на улице и не пускать их близко к распределительным щиткам и трансформаторным установкам.
Все перечисленные меры, уверены в Premier Energy, позволят избежать неприятных ситуаций.
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