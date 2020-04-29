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В Молдове зафиксированы еще две смерти от COVID-19

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (921)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200429/30060950/v-moldove-zafiksirovany-esche-dve-smerti-ot-covid-19.html

Общее количество летальных исходов, связанных с осложнениями от коронавируса, достигло 109 случаев.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. В Молдове зарегистрированы еще две смерти пациентов, у которых ранее обнаружили коронавирусную инфекцию. Жертвы страдали от различных хронических заболеваний, сообщили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

По данным ведомства, речь идет о 82-летнем жителе Кишиневе, который был госпитализирован 17 апреля. В Минздраве сообщили, что он страдал от сахарного диабета.

Лаборатория. Архивное фото
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Кроме того, 29 апреля скончалась 79-летняя жительница города Окница. Она была госпитализирована 21 апреля и страдала от рака.

В министерстве также сообщили о том, что количество случаев заражения среди врачебного персонала достигло 932 человек: 337 - медсестры и медбратья, 296 - работники вспомогательного персонала, 226 - врачи, 58 - фельдшеры, 14 - фармацевты и один парамедик.

К среде, 29 апреля, в Молдове зафиксированы 3 тысячи 638 случаев. Выздоровели тысяча 114 пациентов.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (921)

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