В Молдове зафиксированы еще две смерти от COVID-19

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. В Молдове зарегистрированы еще две смерти пациентов, у которых ранее обнаружили коронавирусную инфекцию. Жертвы страдали от различных хронических заболеваний, сообщили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

По данным ведомства, речь идет о 82-летнем жителе Кишиневе, который был госпитализирован 17 апреля. В Минздраве сообщили, что он страдал от сахарного диабета.

Кроме того, 29 апреля скончалась 79-летняя жительница города Окница. Она была госпитализирована 21 апреля и страдала от рака.

В министерстве также сообщили о том, что количество случаев заражения среди врачебного персонала достигло 932 человек: 337 - медсестры и медбратья, 296 - работники вспомогательного персонала, 226 - врачи, 58 - фельдшеры, 14 - фармацевты и один парамедик.

К среде, 29 апреля, в Молдове зафиксированы 3 тысячи 638 случаев. Выздоровели тысяча 114 пациентов.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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