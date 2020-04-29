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Как в Приднестровье действует дистанционная медицина

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200429/30063394/kak-v-pridnestrove-deystvuet-distantsionnaya-meditsina.html

Специалисты объясняют, в каких случаях лучше звонить в Единую службу медицинской информации, а не в скорую помощь.

ТИРАСПОЛЬ, 29 апр – Sputnik. В Приднестровье на период карантина отменены плановые обследования и операции, участковые врачи и узкопрофильные специалисты консультируют на расстоянии. Распределением пациентов занимается созданная в начале апреля Единая служба медицинской информации (ЕСМИ 126).

"Здесь не дают справок о работе учреждений – здесь занимаются непосредственно вопросами здоровья. Дистанционно", - говорят в Минздраве.

Категории срочности

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Получить первичные рекомендации, скорректировать лечение или выработать план действий совместно с врачом можно прямо по скайпу или по телефону службы - 126. Безусловно такой формат подходит не для всех ситуаций, но у специалистов службы есть четкий алгоритм, когда достаточно консультации, а когда необходимо направить человека в поликлинику или скорую помощь.

Существуют разделение звонков по категориям. Первая - случаи, представляющие непосредственную или потенциальную угрозу жизни. Далее следуют ситуации, когда есть потенциальная угроза здоровью, острые заболевания или обострение хронических (при отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью больного).

В Республиканский центр скорой медицинской помощи, к примеру, в среднем за сутки поступает 190-200 звонков различного уровня срочности.

"Принимаются все вызовы, но если нужна только консультация, лучше обращаться в Единую службу медицинской информации. Это позволит разгрузить участковых врачей и вовремя реагировать на действительно сложные случаи", - подчеркивают в ведомстве.

Врач в стоматологической поликлинике
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Удаленный формат работы с людьми в рамках службы 126 поддерживают специалисты медцентра "Тирамед" и Республиканского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны.

Частые причины звонков

Чаще всего обращаются за помощью из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы - гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность.

На втором месте по количеству обращений находятся острые респираторные заболевания и обострение хронических заболеваний дыхательной системы.

"Граждане начали более внимательно относиться к своему здоровью, потому любые симптомы вируса, который раньше лечили самостоятельно, становятся серьезным поводом проконсультироваться с медиком", - отмечают работники службы.

Меньше всего случаев, связанных с радикулитом, невралгией и другими болезнями нервной системы, травмами, проблемами с суставами, вопросами гастроэнтерологии.

Единая служба медицинской информации работает каждый день с 08.00 до 20.00. Общение с врачами в скайпе осуществляется по двум каналам: 126@tiramed.md (консультирование взрослых) и info@tiramed.md (педиатрическая помощь). Телефонные консультации дают по номеру 126. Звонки из любой точки Приднестровья бесплатные.

Всего за время действия службы принято 2 тысячи 385 обращений.

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Теги:
дистанция, медицинская помощь, единая служба, Приднестровье


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