Как в Приднестровье действует дистанционная медицина

ТИРАСПОЛЬ, 29 апр – Sputnik. В Приднестровье на период карантина отменены плановые обследования и операции, участковые врачи и узкопрофильные специалисты консультируют на расстоянии. Распределением пациентов занимается созданная в начале апреля Единая служба медицинской информации (ЕСМИ 126).
"Здесь не дают справок о работе учреждений – здесь занимаются непосредственно вопросами здоровья. Дистанционно", - говорят в Минздраве.
Категории срочности
Существуют разделение звонков по категориям. Первая - случаи, представляющие непосредственную или потенциальную угрозу жизни. Далее следуют ситуации, когда есть потенциальная угроза здоровью, острые заболевания или обострение хронических (при отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью больного).
В Республиканский центр скорой медицинской помощи, к примеру, в среднем за сутки поступает 190-200 звонков различного уровня срочности.
"Принимаются все вызовы, но если нужна только консультация, лучше обращаться в Единую службу медицинской информации. Это позволит разгрузить участковых врачей и вовремя реагировать на действительно сложные случаи", - подчеркивают в ведомстве.
Частые причины звонков
Чаще всего обращаются за помощью из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы - гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность.
На втором месте по количеству обращений находятся острые респираторные заболевания и обострение хронических заболеваний дыхательной системы.
"Граждане начали более внимательно относиться к своему здоровью, потому любые симптомы вируса, который раньше лечили самостоятельно, становятся серьезным поводом проконсультироваться с медиком", - отмечают работники службы.
Меньше всего случаев, связанных с радикулитом, невралгией и другими болезнями нервной системы, травмами, проблемами с суставами, вопросами гастроэнтерологии.
Единая служба медицинской информации работает каждый день с 08.00 до 20.00. Общение с врачами в скайпе осуществляется по двум каналам: 126@tiramed.md (консультирование взрослых) и info@tiramed.md (педиатрическая помощь). Телефонные консультации дают по номеру 126. Звонки из любой точки Приднестровья бесплатные.
Всего за время действия службы принято 2 тысячи 385 обращений.
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