Как берут анализы на COVID-19 на дому: что нужно знать

Анализы на COVID-19 могут взять и на дому. О том как проходит этот процесс, рассказала глава управления первичной медицинской помощи Минздрава Татьяна Затык.

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. На протяжении уже порядка двух недель в Молдове работают мобильные группы под руководством семейных врачей, которые берут анализы у пациентов, помещенных на лечение на дому с легкими формами или с подозрением на COVID-19. Что надо знать человеку, которого ждет такая процедура, и как к ней подготовиться, в интервью радиостудии Sputnik рассказала глава управления первичной медицинской помощи министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Татьяна Затык.

"Сначала, человека, к которому отправится мобильная группа, информируют о том, что утром в определенное время к нему прибудет медработник. До приезда мобильной группы наблюдаемому нельзя есть, чистить зубы и курить. Процедура очень простая – анализ берут из носа и горла", - сказала Затык.

В целом процедура сбора анализов, как пояснила эксперт, планируется медучреждениями, исходя из числа пациентов с легкими формами коронавируса нового типа. В качестве примера она привела глодянский районный центр здравоохранения, где по состоянию на 28 апреля провели 45 анализов, из которых 23 брали уже повторно.

"Анализы сразу перевозятся в специализированную лабораторию. Для северной зоны это Бельцы, а для центральной и южной - Национальное агентство общественного здоровья, Республиканский диагностический центр, больница дерматологии и коммуникабельных болезней, готовится и открытие лаборатория и в Кагуле", - отметила Затык.

Каких пациентов точно госпитализируют

Глава управления первичной медицинской помощи Минздрава напомнила о критериях, "потому что мобильные группы берут анализы только у пациентов с легкими формами COVID-19, которых определил семейный врач и которые могут проходить лечение на дому".

"Еще раз отмечу, что в обязательном порядке госпитализируют лиц старше 60 лет, детей и беременных, а также граждан с сопутствующими заболеваниями", - отметила Затык.

Собеседница добавила, что ухудшение состояния здоровья происходит быстрее у людей с хроническими недугами – сердечно-сосудистыми, заболеваниями дыхательных путей, сахарным диабетом, онкологией.

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Работа медперсонала

В состав мобильных групп входят по меньшей мере два медработника, а их работу координирует семейный врач или старшая медсестра.

На первом этапе семейные врачи и медсестры наблюдали пациентов, которые находились в режиме самоизоляции, и принимали решение о госпитализации граждан в случае необходимости. Сначала распространения инфекции коронавируса нового типа на местном уровне с 10 апреля началось лечение на дому пациентов с легкими формами COVID-19. Последовало и решение о тестировании этих граждан на дому мобильными командами семейных врачей.

Как рассказала Затык, мобильная группа семейного врача включает медработника, который берет анализ, и помощника. По ее словам, каждый из них обеспечен всеми необходимыми защитными средствами – масками, перчатками, защитными экранами, респираторами и прочим.

"У каждой группы есть достаточно защитных средств для визита ко всем пациентам. Таким образом обеспечивается безопасность как медработников, так и граждан, у которых берут анализ", - сказала эксперт.

По ее словам, в целом вся процедура проводится в строгом соответствии с рекомендациями, разработанным при поддержке ВОЗ.

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