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В Приднестровье наметили этапы выхода из карантина: что отменят последним

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (930)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200429/30065752/v-pridnestrove-nametili-etapy-vykhoda-chto-otmenyat-v-poslednyuyu-ochered.html

Вопрос возможности послабления ограничительных мер рассматривался на заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращения распространения вируса.

ТИРАСПОЛЬ, 29 апр – Sputnik. В Приднестровье на сегодняшний день наблюдается стабильно невысокая динамика распространения вирусной инфекции, в связи с этим Оперативным штабом рассматриваются предложения послабления введенных ограничительных мер. Об этом на заседании штаба сказала его руководитель Руслан Мова.

"Послабление режима ЧП можно будет спрогнозировать только по итогам наблюдения за динамикой распространения инфекции. Планируется делать это поэтапно. В зависимости от складывающейся ситуации", - уточнил он.

Мадрид
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Согласно решению Оперштаба, на первом этапе планируется открыть непродовольственные магазины, но только те, которые расположены отдельно. Это не коснется объектов, которые находятся в торговых центрах и внутри рынков.

"Соблюдение требований, касающихся дезинфекции на входе, ограничения одновременного пребывания посетителей, будут контролировать сотрудники милиции", - подчеркнул Мова.

На этом же этапе планируется открыть автомастерские. Сейчас они могут работать только с разрешения Оперштаба.

На втором этапе предполагают открыть торговые центры и комплексы, мастерские по ремонту и пошиву одежды и обуви, иные мастерские. На третьем - снять ограничительные меры с иных объектов, оказывающих услуги населению.

"При этом карантинные мероприятия будут продолжены: ношение масок, соблюдение карантинной дистанции, меры дезинфекции останутся обязательными", - пояснил глава Оперштаба.

Заключительным четвертым этапом станет открытие кинотеатров, салонов красоты, фитнес- и спортзалов, увеселительных заведений. Тогда же предполагается, что будет рассмотрен вопрос возобновления работы общественного транспорта, учебы в образовательных учреждениях.

"Если же будет наблюдаться увеличения количества заболевших вирусной инфекцией, карантинные меры могут быть снова усилены", – добавил он.

Оперштаб также предполагает до конца августа 2020 года под запретом оставить проведение массовых мероприятий: концертов, спортивных соревнований, а также собраний граждан в зданиях религиозного культа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (930)

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Теги:
карантин, Приднестровье


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