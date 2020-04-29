Депутат попросил отозвать мандаты трех членов Конституционного суда Молдовы

Судьям ВСМ предстоит высказаться по поводу просьбы депутата от ПСРМ, попросившего отозвать мандаты трех членов Конституционного суда за то, что они "нарушили присягу".

КИШИНЕВ, 29 апр – Sputnik. Высший совет магистратуры (ВСМ) попросили рассмотреть возможность снятия мандата с трех судей Конституционного суда (КС) Молдовы Любы Шовы, Николая Рошки и Домники Маноле. Соответствующий запрос подал в среду депутат-социалист Василий Боля.

"Подал сегодня обращение в Высший совет магистратуры с просьбой подтвердить дисциплинарные нарушения судей Конституционного суда Любы Шовы, Николая Рошки и Домники Маноле и начать дисциплинарные процедуры и санкционирование магистрантов путем прекращения мандатов судей КС", - написал Боля на своей странице в Facebook.

Поводом для этого, как пояснил депутат, стало нарушение упомянутыми членами КС присяги "путем раскрытия тайны совещаний при избрании главы Конституционного суда и допущение вмешательства в деятельность инстанции".

В состав КС входят шесть судей: двое назначаются парламентом, двое – правительством, остальные – Высшим советом магистратуры. Конституционный суд полностью независим от любых других ветвей власти.

Что заявили в ВСМ

Замглавы секретариата Высшего совета магистратуры Наталья Чиоарэ подтвердила Sputnik, что инстанция получила обращение депутата-социалиста Василия Боли.

По ее словам, в ближайшие дни члены ВСМ должны проанализировать действия троих судей КС, упомянутых в обращении парламентария.

Ситуация с Конституционным судом

В четверг, 23 апреля, в Конституционном суде Молдовы произошла смена руководства – председателя КС Владимира Цуркана сменила судья Домника Маноле. В новом составе КС приостановил действие закона о ратификации соглашения с РФ о кредите в 200 миллионов евро.

Соглашение о займе, напомним, было ратифицировано парламентом 23 апреля. Однако за несколько часов до заседания пленума оппозиция подала запрос о неконституционности договора. Вечером того же дня, буквально за несколько часов в Конституционном суде были приняты решения о смене руководства инстанции и о приостановке действия закона о ратификации кредитного соглашения.

В КС посчитали необходимым приостановить соглашение в связи с тем, что после его вступления в силу не будет возможности изучить конституционность нормы.

Затем 27 апреля еще две парламентские группы – фракция Платформы "ДА" и группа Pro Moldova – обратились в КС с различными запросами. Первые также хотят оспорить законопроект о ратификации соглашения с РФ о займе, как это сделала ранее фракция ПДС и та же Pro Moldova. А вторые запросили суд растолковать конституционность "некоторых процедур, связанных с утверждением поправок к государственному бюджету".

Во вторник, 28 апреля, суд признал допустимыми запросы ряда оппозиционных депутатов, касающихся ратификации соглашения с РФ о кредите в 200 миллионов евро, а также поправок к госбюджету. Рассматривать их будут на публичном заседании 7 мая.

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