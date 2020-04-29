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Лаборатория Инвитро начала тестирование на коронавирусную инфекцию

На борьбу с COVID-19: в Приднестровье поступит гуманитарная помощь от России

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (925)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200429/30066541/na-borbu-s-covid-19-v-pridnestrovie-postupit-gumanitarnaya-pomosch-ot-rossii.html

Каждый многоканальный тестер может производить 36 операций в час по определению COVID-положительных биоматериалов.

ТИРАСПОЛЬ, 29 апр – Sputnik. В Приднестровье появятся два многоканальных тестера для выявления COVID-положительных вместе с 3000 тестами. Это гуманитарная помощь, оказанная жителям Приднестровья российским предпринимателем, членом генсовета ООО "Деловая Россия" Игорем Чайкой.

"Производительность мобильных автоматизированных лабораторий – 36 операций в час. Использование аппарата позволит разгрузить основную лабораторию, созданную в РКБ на базе Центра борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Мадрид
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Один тестер установят в городе Тирасполе. Для нужд тираспольчан выделят пока 1700 тестов. Еще 1000 единиц вместе со второй мобильной лабораторией направят в Рыбницу. В Бендерах запустят одноканальную систему тестирования (она на данный момент функционирует в Тирасполе). Для нее выделено 300 тестов.

"Ранее Россия передала приднестровцам 5000 трехкомпонентных тестов. Ценной является и консультационная помощь. Ее оказывают опытные медики и руководители ряда коронавирусных лечебниц России", - сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский, выразив россиянам благодарность за оказываемую поддержку.

Слова признательности он также адресовал и сотрудникам кишиневского центра, которые на протяжении нескольких месяцев проводят исследования биоматериалов приднестровцев, подозреваемых в инфицировании COVID-19.

В Приднестровье введена практика экспресс-тестирования граждан. Тотальная проверка среди сотрудников и подопечных закрытых социальных учреждений позволила выявить и изолировать заболевших, что крайне важно в условиях совместного проживания значительного количества граждан. Тестируют и всех, кто поступает в стационары региона, независимо от причин госпитализации.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (925)

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Теги:
тесты, карантин, Приднестровье


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