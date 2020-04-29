Члены правительства Молдовы утвердили ряд перестановок

Перестановки коснулись руководства одной из государственных структур. Кроме того, принято решение об отзыве одного из молдавских дипломатов.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Члены правительства на заседании в среду утвердили ряд кадровых перестановок.

Так, с поста главы Национального антидопингового агентства Молдовы снят Артем Жуков. Вместо него структуру с 30 апреля возглавит демократ Виктор Зубку. Речь идет об экс-министре молодежи и спорта в правительстве Павла Филипа. Зубку руководил Минспорта с 20 января 2016 года по 25 июля 2017-го, когда министерство было упразднено в результате реформы.

На пост главы Национального антидопингового агентства Молдовы Зубку назначен на четыре года.

На этом же заседании члены правительства отозвали Оксану Доменти с поста постоянного представителя Молдовы при офисе ООН в Женеве, посла республики в Швейцарии и по совместительству в Лихтенштейне. Это решение еще должно утвердить президент Молдовы.

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