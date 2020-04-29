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Несладкие цены: не все граждане Молдовы могут купить ягоды

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200429/30067105/nesladkie-tseny-ne-vse-grazhdane-moldovy-mogut-kupit-yagody.html

На прилавках большинства супермаркетов страны пока присутствует импортная клубника, килограмм которой стоит порядка 70 леев.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Условия карантинных ограничений и вынужденного простоя большинства частных компаний привели к тому, что граждане остались в неоплачиваемом отпуске, который их "за свой счет" вынудили взять многие работодатели. 

В таких условиях граждане стараются максимально экономить, но их ждет неприятный сюрприз - сезонные ягоды придутся не по карману тем, кто вынужденно сидят дома. 

На прилавках большинства супермаркетов страны пока присутствует импортная клубника, килограмм которой стоит порядка 70 леев.
Пшеница.
© Sputnik / Irina Leahova
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Уже через 5-7 дней на прилавки супермаркетов и разрешенных мест для торговли сельхозпродукции поступит клубника, выращенная на отечественных полях. Ее цена составит до 75 до 80 леев за килограмм, об этом говорят сами аграрии. 

Сейчас при покупке  клубники онлайн у молдавских сельхозпроизводителей килограмм обходится в 95 леев. Учитывая, что заказ при условиях бесплатной доставки должен составлять не менее 300 леев, это становится непозволительной роскошью для многих жителей республики. 

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Теги:
Молдова, цены, клубника, сбор ягоды


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