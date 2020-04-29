Кику рассказал, что будет, если аннулируют соглашение о российском кредите

Глава молдавского правительства надеется, что кредитное соглашение с Россией вступит в силу в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Глава молдавского правительства Ион Кику рассказал, что если кредитное соглашение с Россией будет аннулировано, то властям республики придется корректировать госбюджет и урезать некоторые статьи расходов. Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

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"В субботу, 25 апреля, вступили в силу законы, принятые в парламенте на прошлой неделе. Речь, в частности, идет об изменении государственного бюджета, а также о законе по дополнительным мерам по поддержке национальной экономики и бизнеса в условиях пандемии", - напомнил Кику.

По его словам, для корректировки бюджета использовались и финансовые средства, предусмотренные в соглашении с Российской Федерацией. "Но, как известно, этот договор опротестован в Конституционном суде, а рассмотрение данного вопроса намечено на 7 мая", - сказал премьер.

В случае аннулирования этого соглашения, как подчеркнул Кику, есть опасность, что власти не смогут финансировать многие статьи расходы на сумму, превышающую четыре миллиарда леев. Речь в первую очередь речь идет о ремонте дорог на 1,4 миллиарда леев – это касается примерно 900 примэрий по стране.

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"Наряду с очевидными выгодами речь идет и о создании рабочих мест для граждан, которые вернулись из-за границы. Финансирование этого проекта приостановится в случае, если соглашение с РФ не вступит в силу", - пояснил глава правительства.

К тому же, как отметил премьер, станет невозможным финансирование программы возмещения НДС на один миллиард леев. Под вопросом находятся и субсидирование, процентные ставки по кредитам, которые предусмотрены в "отредактированном" госбюджете. В таком же положении оказались и дополнительные суммы, которые правительство предусмотрело для соцзащиты и медицинской системы.

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Глава кабмина отметил, что "все домысли по поводу второго пункта седьмой статьи и других статей этого соглашение носят политический или геополитический характер". Как считает премьер, некоторые политические силы активно спекулируют на данную тему "в надежде оставить правительство без возможности финансировать приоритетные затраты для страны в очень непростых условиях".

"Очень надеюсь, что это соглашение вступит в силу в скором времени. В противном случае Минфину потребуется представить правительству, а затем кабмин парламенту проект ректификации бюджета и урезать эти расходы. Ответственность лежит на тех, кто ведет политические игры", - заявил Кику.

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Соглашение о займе, напомним, ратифицировано молдавским парламентом 23 апреля. Однако за несколько часов до заседания пленума оппозиция подала запрос о неконституционности договора. Вечером того же дня, буквально за несколько часов в Конституционном суде были приняты решения о смене руководства инстанции и о приостановке действия закона о ратификации кредитного соглашения.

В КС посчитали необходимым приостановить соглашение в связи с тем, что после его вступления в силу не будет возможности изучить конституционность нормы.

Затем 27 апреля еще две парламентские группы – фракция Платформы "ДА" и группа Pro Moldova – обратились в КС с различными запросами. Первые также хотят оспорить законопроект о ратификации соглашения с РФ о займе, как это сделала ранее фракция ПДС и та же Pro Moldova. А вторые запросили суд растолковать конституционность "некоторых процедур, связанных с утверждением поправок к государственному бюджету".

Во вторник, 28 апреля, суд признал допустимыми запросы ряда оппозиционных депутатов, касающихся ратификации соглашения с РФ о кредите в 200 миллионов евро, а также поправок к госбюджету. Рассматривать их будут на публичном заседании 7 мая.

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