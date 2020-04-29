Число подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове увеличилось до 3771

Выздоровели тысяча 114 пациентов. То есть к настоящему моменту, по данным Минздрава, общее число активных случаев заболевания коронавирусом нового типа в стране составляет 2 тысячи 548 человек.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. За минувшие сутки было зарегистрировано 133 новых случаев заражения вирусом нового типа, общее количество инфицированных граждан в Молдове составляет 3771 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге в среду.

"После обработки 801 тест подтвердились 133 случая инфекции COVID-19", — заявила министр.

Во всех 133 случаях речь идет о передаче вируса на местном уровне. Так, в Кишинев зарегистрировано 30 случаев, в Кагуле – 16, в Бельцах – 11, Дубоссарах – 9, в Фалештах – 8, в Резине, Сынджерей - по 5, в Каушанах, Дрокии, Штефан-Водах - по 4, в Оргееве, Рышканах, Дондушанах, Окнице, Сороках - по 2, в Криулянах, Единцах, Флорештах, Глоденах, Яловенах - по 1, а в Приднестровском регионе – 20.

Выздоровели тысяча 114 пациентов, а скончались - 109.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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