В Приднестровье увеличилось количество пациентов, вылечившихся от COVID-19

Все выздоровевшие выписаны из карантинных COVID-центров, где проходили лечение от коронавируса нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 29 апр – Sputnik. Еще десять жителей Приднестровья вылечились от коронавируса нового типа. Девять, победивших COVID-19, выписаны из Слободзейского инфекционного госпиталя. Ещё один пациент, который больше не является носителем опасного вируса, выписан из Республиканского госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны.

"После проведенного курса противовирусной и антибактериальной терапии пробы пациентов прошли контрольное тестирование. Дважды подряд они дали отрицательный результат", - сообщили в Оперативном штабе.

В числе выздоровевших четверо тираспольчан: женщины 39, 69 лет и мужчины 49, 58 лет, двое жителей Бендер – 50-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Лечебное учреждение покинули также житель Слободзеи 38 лет, 57-летняя жительница села Малаешты Григориопольского района, 40-летняя жительница села Чобручи Слободзейского района и 47-летняя женщина из Каменки.

Дома всех их ждет двухнедельный карантин. За состоянием здоровья выздоровевших будут наблюдать участковые врачи.

В то же время есть и печальные вести. В Тираспольском инфекционном госпитале скончался 50-летний мужчина. Его доставили из поселка Кременчуг. У него был диагностирован COVID-19. Двусторонняя пневмония стала осложнением коронавирусной инфекции.

"Пациент был в тяжелом состоянии. Помимо вирусной инфекции, врачи выявили у него кардиомиопатию и заболевание нервной системы, характеризующееся поражением головного мозга. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось", - сказали в Оперштабе.

Всего коронавирус лабораторно подтвержден у 428 приднестровцев, 47 пациентов выздоровели, 21 человек умерли. У них были сопутствующие хронические заболевания: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, кардиологические заболевания, ожирение, онкологические патологии.

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