Общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Молдове достигло 111 человек

За среду Минздрав сообщил сразу о четырех летальных исходах пациентов коронавирусом нового типа - два утром и два вечером.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. К вечеру среды в Молдове зарегистрированы еще две смерти пациентов, у которых ранее обнаружили коронавирусную инфекцию. Жертвы страдали от различных хронических заболеваний, сообщили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

По данным ведомства, речь идет о 85-летней жительнице Кишинева, которую госпитализировали 18 апреля. В Минздраве сообщили, что женщина страдала от ишемической болезни сердца и сахарного диабета II типа.

Кроме того, в структуре подтвердили смерть 51-летнего мужчины из Тирасполя, который страдал кардиомиопатией.

Утром в среду Минздрав сообщил о смерти двух пациентов с COVID-19. Таким образом, за сутки число летальных исходов достигло 4, а общее количество смертей - 111.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3 тысяч 771, выздоровело - тысяча 114 пациентов.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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