20:13 29 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD18.00
  • RUB0.24
  • RON4.04
  • UAH0.67
Поиск
Больнца. Архивное фото

Общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Молдове достигло 111 человек

© Sputnik /
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (928)
205 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200429/30069622/obschee-chislo-skonchavshikhsya-patsientov-s-COVID-19-moldova-dostiglo-111-chelovek.html

За среду Минздрав сообщил сразу о четырех летальных исходах пациентов коронавирусом нового типа - два утром и два вечером.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. К вечеру среды в Молдове зарегистрированы еще две смерти пациентов, у которых ранее обнаружили коронавирусную инфекцию. Жертвы страдали от различных хронических заболеваний, сообщили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

Врачи
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове увеличилось до 3771

По данным ведомства, речь идет о 85-летней жительнице Кишинева, которую госпитализировали 18 апреля. В Минздраве сообщили, что женщина страдала от ишемической болезни сердца и сахарного диабета II типа. 

Кроме того, в структуре подтвердили смерть 51-летнего мужчины из Тирасполя, который страдал кардиомиопатией.

Утром в среду Минздрав сообщил о смерти двух пациентов с COVID-19. Таким образом, за сутки число летальных исходов достигло 4, а общее количество смертей - 111.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3 тысяч 771, выздоровело - тысяча 114 пациентов.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (928)

По теме

Коронавирус в Молдове: количество выздоровевших пациентов превысило тысячу


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Съедобный-несъедобный: необычные материалы для защитных масок
Лавров ответил ЕС на обвинения в дезинформации по COVID-19
Лавров ответил ЕС на обвинения в дезинформации по COVID-19 - видео
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться