Додон рассказал о ситуации с COVID-19 в Молдове, поддержке бизнеса и бюджете

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Молдова находится ниже прогнозируемого порога в три тысячи активных случаев COVID-19. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон на брифинге в среду.

Из общего числа подтвержденных случаев COVID-19 (3 тысячи 771 человек) 1114 пациентов с коронавирусом нового типа вылечились, а человек 111 скончались.

По словам президента, с момента, когда возобновилась работа торговых точек непродовольственными товарами, а людям разрешили прогулки в парках, серьезных нарушений санитарно-эпидемиологических норм не было выявлено. В тоже время глава республики подчеркивает, что речь не идет о послаблении ограничений.

"Видим, что в некоторые дни цифры растут. Ситуация находится под контролем, но мы еще находимся в зоне риска. Поэтому хочу обратить внимание, что в случае несоблюдения рекомендаций властей, мы будет вынуждены вернуться к некоторым жестким ограничениям в ближайший период", - сказал Додон.

© Sputnik / Алена Матвеева Динамика заболеваемости COVID-19 в Молдове

"Видел заявления некоторых политиков, которые требуют снятия санкций и штрафов, которые были введены во время чрезвычайного положения. Хочу отметить, если их все аннулировать, а если повторится (скорее всего осенью или даже раньше может быть новая волна), то кто-то будет соблюдать ограничения? Поэтому хочу, чтобы все сограждане с пониманием относились к ситуации", - сказал Додон.

Хорошая новость для патентообладателей

Глава республики сообщил, что предлагается, чтобы обладатели патентов, которые не работают в период чрезвычайного положения, так как рынки закрыты, имели право запросить пособие по безработице минимум в 2 тысячи 775 леев.

"Такое решение может быть принято, скорее всего, сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям", - сказал Додон.

Бюджет и налоговая политика

Глава республики напомнил, что процедура по законам о ректификации государственного бюджета и налоговой политике опротестована в Конституционном суде парламентской оппозицией.

"Понимаем, что за этим обращением стоят интересы аннулировать положение, чтобы часть аэропортового сбора в 9 евро переходила в бюджет. Еще раз напомню, что если законы о бюджете и налоговой политике будут заблокированы, то мы войдем в очень сложную ситуацию по социальным выплатам", - отметил Додон.

Как полагает президент, если соглашение о российском кредите будет заблокировано, то затраты бюджета будут сокращены на более чем 4 миллиарда леев.

"Эти деньги должны пойти на инвестиции в дороги, на поддержку экономических агентов (в том числе на компенсирование процентных ставок по кредитам), медицинской системы – более полумиллиарда леев, социальные выплаты, дополнительное субсидирование сельского хозяйства. То есть расходы по минимум 4-5 направлениям будут аннулированы", - добавил президент.

Он также призвал все политические силы проявить зрелость.

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