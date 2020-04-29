20:13 29 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD18.00
  • RUB0.24
  • RON4.04
  • UAH0.67
Поиск
Игорь Додон

Додон рассказал о ситуации с COVID-19 в Молдове, поддержке бизнеса и бюджете

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (928)
81 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200429/30070668/dodon-rasskazal-o-situatsii-covid-19-moldova-podderzhke-biznesa-byudzhete.html

Число активных случаев коронавируса нового типа в Молдове по состоянию на 29 апреля составляет 2 тысячи 548.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Молдова находится ниже прогнозируемого порога в три тысячи активных случаев COVID-19. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон на брифинге в среду.

Врачи
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове увеличилось до 3771

Из общего числа подтвержденных случаев COVID-19 (3 тысячи 771 человек) 1114 пациентов с коронавирусом нового типа вылечились, а человек 111 скончались.

По словам президента, с момента, когда возобновилась работа торговых точек непродовольственными товарами, а людям разрешили прогулки в парках, серьезных нарушений санитарно-эпидемиологических норм не было выявлено. В тоже время глава республики подчеркивает, что речь не идет о послаблении ограничений.

"Видим, что в некоторые дни цифры растут. Ситуация находится под контролем, но мы еще находимся в зоне риска. Поэтому хочу обратить внимание, что в случае несоблюдения рекомендаций властей, мы будет вынуждены вернуться к некоторым жестким ограничениям в ближайший период", - сказал Додон.

Динамика заболеваемости COVID-19 в Молдове
© Sputnik / Алена Матвеева
Динамика заболеваемости COVID-19 в Молдове

"Видел заявления некоторых политиков, которые требуют снятия санкций и штрафов, которые были введены во время чрезвычайного положения. Хочу отметить, если их все аннулировать, а если повторится (скорее всего осенью или даже раньше может быть новая волна), то кто-то будет соблюдать ограничения? Поэтому хочу, чтобы все сограждане с пониманием относились к ситуации", - сказал Додон.

Хорошая новость для патентообладателей

Глава республики сообщил, что предлагается, чтобы обладатели патентов, которые не работают в период чрезвычайного положения, так как рынки закрыты, имели право запросить пособие по безработице минимум в 2 тысячи 775 леев.

"Такое решение может быть принято, скорее всего, сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям", - сказал Додон.

Бюджет и налоговая политика

Глава республики напомнил, что процедура по законам о ректификации государственного бюджета и налоговой политике опротестована в Конституционном суде парламентской оппозицией.

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Кику рассказал, что будет, если аннулируют соглашение о российском кредите

"Понимаем, что за этим обращением стоят интересы аннулировать положение, чтобы часть аэропортового сбора в 9 евро переходила в бюджет. Еще раз напомню, что если законы о бюджете и налоговой политике будут заблокированы, то мы войдем в очень сложную ситуацию по социальным выплатам", - отметил Додон.

Как полагает президент, если соглашение о российском кредите будет заблокировано, то затраты бюджета будут сокращены на более чем 4 миллиарда леев.

"Эти деньги должны пойти на инвестиции в дороги, на поддержку экономических агентов (в том числе на компенсирование процентных ставок по кредитам), медицинской системы – более полумиллиарда леев, социальные выплаты, дополнительное субсидирование сельского хозяйства. То есть расходы по минимум 4-5 направлениям будут аннулированы", - добавил президент.

Он также призвал все политические силы проявить зрелость. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (928)

По теме

В Академии наук обсудили методы изучения COVID-19 и борьбы с коронавирусом
Коронавирус в Молдове: количество выздоровевших пациентов превысило тысячу


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Съедобный-несъедобный: необычные материалы для защитных масок
Лавров ответил ЕС на обвинения в дезинформации по COVID-19
Лавров ответил ЕС на обвинения в дезинформации по COVID-19 - видео
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться