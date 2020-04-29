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Национальный банк Молдовы

Итоги обысков в Нацбанке Молдовы: прокуратура предоставила подробности

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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35220
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200429/30070768/itogi-obyskov-natsbank-moldova-prokuratura-predostavila-podrobnosti.html

Следственные мероприятия проходили в Национальном банке Молдовы в рамках уголовного дела о банковской краже.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Итоги обысков в офисе Национального банка Молдовы: прокуроры по борьбе с коррупцией изъяли ряд документов, имеющих отношение к расследованию дела о банковской краже. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры страны.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Нацбанке проходят обыски: в прокуратуре рассказали, с чем они связаны

В начале марта по этому делу задержали шестерых человек, в числе которых экс-глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану, а также бывшие и действующие представители руководства финансового регулятора. Всем им предъявили обвинения.

В настоящий момент один из нынешних вице-председателей Нацбнка, который проходит по этому делу, находится под подпиской о невыезде. Он сотрудничает со следствием и сделал ряд заявлений по этому делу. Остальные пятеро фигурантов помещены под домашний арест.

"Они обвиняются в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах", - отметили в Генеральной прокуратуре.

Антикоррупционная прокуратура провела 5 марта в здании Национального банка Молдовы следственные мероприятия, связанные с делом о краже миллиарда из финансово-банковской системы страны.

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