Миллионы на реинтеграцию: какие проекты профинансирует правительство Молдовы

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Члены правительства на заседании в среду утвердили программу мероприятий по реинтеграции страны на 2020 год.

Документ предусматривает финансирование 42 проектов развития и материально-технической модернизации учебных заведений, содержания зданий и водопроводов, освещения населенных пунктов в Зоне безопасности, а также другие действия, которые способствуют мерам укрепления доверия между населением обоих берегов Днестра.

"Эти работы будут выполняться в основном в населенных пунктах, находящихся в Зоне безопасности, а результатами этих проектов смогут воспользоваться как жители правого, так и левого берегов Днестра", - сказала вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник на заседании правительства.

По ее словам, все проекты, включенные в план действий, отобрали члены комиссии, сформированной из представителей Минфина, Минэкономики, Минюста, Госканцеляции и Национального антикоррупционного центра Молдовы.

"Комиссия определила 42 проекта из 120 предложенных в рамках конкурса. Общая стоимость этих проектов оценивается в 15 миллионов леев, включенных в госбюджет", - отметила Лесник.

По ее словам, в период 2011-2019 годов по такому же были профинансированы 393 проектов. "Центральные и местные власти, которые получат финансовые средства в рамках этих проектов, должны использовать их по назначению до конца текущего бюджетного года", - добавила Лесник.

Подобная программа по реинтеграции страны действует в Молдове с 2014 года.

К примеру, программа мероприятий по реинтеграции страны на 2020-й предполагает выделение единовременного пособия в 100 тысяч леев теоретическим лицеям в Тирасполе, Бендерах, Григориополе, Дубоссарах, Рыбнице, а также гимназии-интернату в Бендерах и гимназиям в селах Коржова и Роги, Дубоссарского района. Всего на эти цели предусмотрено 800 тысяч леев. Теоретическому лицею имени М. Еминеску в Дубоссарах планируется приобрести автобус для перевозки учащихся. На его покупку выделено порядка 500 тысяч леев.

На расширение системы уличного освещения в селах Дороцкая и Маловата, а также в коммунах Пырыта, и Новая Маловата Дубоссарского района в общей сложности выделено 926,6 тысячи леев. А еще 700 тысяч леев уйдет на уличное освещение в коммуне Кочиеры этого же района.

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