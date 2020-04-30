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Агентство госуслуг: информация для тех, кому нужно оформлять документы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200430/30067193/agentstvo-gosuslug-informatsiya-dlya-tekh-komu-nuzhno-oformlyat-dokumenty.html

В Агентстве госуслуг Молдовы начали прием граждан и предоставление услуг в некоторых подразделениях в особом режиме.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Со вторника, 28 апреля, все территориальные подразделения Агентства государственных услуг (АГУ) возобновили прием заявлений и выдачу документов по специальному графику работы с понедельника по пятницу с 8.00 до 14.00. Служба уточняет, что постепенно начинают работать многофункциональные центры в столице. 

В многофункциональном центре №4, расположенном в столице на бульваре Дечебал, 6 открыт прием граждан.

В пресс-службе уточнили, что офисы АГУ продолжают работу в особом режиме и предоставляют такие услуги, как: 

  • выдача временного документа, удостоверяющего личность; 
  • выдача свидетельства о смерти; 
  • выдача свидетельства о рождении; 
  • Центр COVID-19 в Кишиневе
    © Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
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    регистрация брака; 
  • идентификация и регистрация транспортных средств; 
  • обмен водительских прав, за исключением процесса экзамена (теоретического и практического) для кандидатов на получение водительских удостоверений; 
  • выдача свидетельств из Государственного реестра транспортных средств и Государственного реестра водителей; 
  • регистрация и лицензирования юридических лиц, кадастровых услуг.

С 29 апреля возобновилась также деятельность многофункционального центра №1 в Кишиневе по улице М. Витязул, 11/1. В офисе предоставляются следующие услуги:

  • выдача временного удостоверения личности; 
  • оформление свидетельств о рождении и о регистрации брака с выдачей соответствующих сертификатов;
  • кадастровые услуги (по предварительной записи).

Деятельность многофункциональных центров в Глодянах, Сороках и Штефан-Водэ приостановлена в связи с установленным карантином в этих населенных пунктах.

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