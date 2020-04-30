Агентство госуслуг: информация для тех, кому нужно оформлять документы

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Со вторника, 28 апреля, все территориальные подразделения Агентства государственных услуг (АГУ) возобновили прием заявлений и выдачу документов по специальному графику работы с понедельника по пятницу с 8.00 до 14.00. Служба уточняет, что постепенно начинают работать многофункциональные центры в столице.
В многофункциональном центре №4, расположенном в столице на бульваре Дечебал, 6 открыт прием граждан.
В пресс-службе уточнили, что офисы АГУ продолжают работу в особом режиме и предоставляют такие услуги, как:
- выдача временного документа, удостоверяющего личность;
- выдача свидетельства о смерти;
- выдача свидетельства о рождении;
- идентификация и регистрация транспортных средств;
- обмен водительских прав, за исключением процесса экзамена (теоретического и практического) для кандидатов на получение водительских удостоверений;
- выдача свидетельств из Государственного реестра транспортных средств и Государственного реестра водителей;
- регистрация и лицензирования юридических лиц, кадастровых услуг.
С 29 апреля возобновилась также деятельность многофункционального центра №1 в Кишиневе по улице М. Витязул, 11/1. В офисе предоставляются следующие услуги:
- выдача временного удостоверения личности;
- оформление свидетельств о рождении и о регистрации брака с выдачей соответствующих сертификатов;
- кадастровые услуги (по предварительной записи).
Деятельность многофункциональных центров в Глодянах, Сороках и Штефан-Водэ приостановлена в связи с установленным карантином в этих населенных пунктах.
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