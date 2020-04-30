Агентство госуслуг: информация для тех, кому нужно оформлять документы

В Агентстве госуслуг Молдовы начали прием граждан и предоставление услуг в некоторых подразделениях в особом режиме.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Со вторника, 28 апреля, все территориальные подразделения Агентства государственных услуг (АГУ) возобновили прием заявлений и выдачу документов по специальному графику работы с понедельника по пятницу с 8.00 до 14.00. Служба уточняет, что постепенно начинают работать многофункциональные центры в столице.

В многофункциональном центре №4, расположенном в столице на бульваре Дечебал, 6 открыт прием граждан.

В пресс-службе уточнили, что офисы АГУ продолжают работу в особом режиме и предоставляют такие услуги, как:

С 29 апреля возобновилась также деятельность многофункционального центра №1 в Кишиневе по улице М. Витязул, 11/1. В офисе предоставляются следующие услуги:

выдача временного удостоверения личности;

оформление свидетельств о рождении и о регистрации брака с выдачей соответствующих сертификатов;

кадастровые услуги (по предварительной записи).

Деятельность многофункциональных центров в Глодянах, Сороках и Штефан-Водэ приостановлена в связи с установленным карантином в этих населенных пунктах.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova