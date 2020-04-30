Ион Чебан: отснято уже более полутора тысяч видеоуроков для учащихся

Платформа дистанционного обучения пополняется новыми занятиями, которые публикуются в социальных сетях и в базе данных.

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Платформа дистанционного обучения заработала в полную силу, заявил примар Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook.

По словам градоначальника, уже отснято тысяча 533 видеоурока, которые будут смонтированы и загружены в базу данных.

Полностью готов 831 видеоурок, ролики опубликованы как на специальном сайте educatieonline.md, так и транслируются по телевидению.

К обслуживанию образовательной платформы готовятся еще два оператора IPTV. В настоящий момент уроки, разработанные в рамках проекта онлайн-образования, транслируют в интернете национальный оператор связи Moldtelecom и StarNet. Каждый оператор предложил по 24 канала.

В целом учебные материалы в видеоформате скоро будут транслироваться на 13 телеканалах, отметил примар.

Чебан высоко оценил качество сотрудничества примэрии с министерством образования, науки и исследований и отметил, что вскоре проект будет расширен и выйдет на национальный уровень.

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