Автобусы и чартеры доставили домой граждан Молдовы из Польши и Турции

В Молдову продолжают прибывать наши соотечественники, которые оказались в трудном положении за рубежом.

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Через пропускной пункт Атаки в Молдову прибыли два автобуса, которые доставили домой 108 молдавских граждан, вернувшихся из Польши. Еще 19 человек прибыли из этой страны на автомобилях. Об этом сообщила Пограничная полиция.

В Кишиневском международном аэропорту границу страны пересекли 182 молдавских гражданина, прибывших чартерными рейсами из Турции.

В целом за последние сутки границы Молдовы пересекли 2 тысячи 457 человек, из них на въезде в страну — тысяча 472 человека. Воздушным путем в страну прибыли 188 путешественников, остальные воспользовались наземным транспортом.

Ни у кого из пересекших границу не зарегистрированы симптомы COVID-19. Все прибывшие заполнили эпидемиологические карты.

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