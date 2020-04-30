10:15 30 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
Срочно:
Автобусы

Автобусы и чартеры доставили домой граждан Молдовы из Польши и Турции

из архива примэрии Оргеева
Общество
Получить короткую ссылку
76 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200430/30073643/avtobusy-i-chartery-dostavili-domoy-grazhdan-moldovy-iz-polshi-i-turtsii.html

В Молдову продолжают прибывать наши соотечественники, которые оказались в трудном положении за рубежом.

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Через пропускной пункт Атаки в Молдову прибыли два автобуса, которые доставили домой 108 молдавских граждан, вернувшихся из Польши. Еще 19 человек прибыли из этой страны на автомобилях. Об этом сообщила Пограничная полиция.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
МИДЕИ опубликовало список чартеров для граждан РМ за рубежом на начало мая

В Кишиневском международном аэропорту границу страны пересекли 182 молдавских гражданина, прибывших чартерными рейсами из Турции.

В целом за последние сутки границы Молдовы пересекли 2 тысячи 457 человек, из них на въезде в страну — тысяча 472 человека. Воздушным путем в страну прибыли 188 путешественников, остальные воспользовались наземным транспортом.

Ни у кого из пересекших границу не зарегистрированы симптомы COVID-19. Все прибывшие заполнили эпидемиологические карты.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

МИДЕИ: в канун Пасхи домой помогли вернуться гражданам РМ из четырех стран
Несмотря на COVID-19 - сотни граждан Молдовы возвращаются домой на праздники
Теги:
граница


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Съедобный-несъедобный: необычные материалы для защитных масок
Лавров ответил ЕС на обвинения в дезинформации по COVID-19
Лавров ответил ЕС на обвинения в дезинформации по COVID-19 - видео
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться