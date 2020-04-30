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Минздрав опубликовал обновленные данные по COVID-19 в Молдове

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (933)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200430/30073712/minzdrav-opublikoval-obnovlennye-dannye-moldova-covid.html

Число погибших пациентов с COVID-19 достигло 116 человек, а количество выздоровевших выросло до тысячи 182.

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. К утру четверга в Молдове лабораторно подтвержден 3 тысячи 771 случай заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

Академия Наук
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В тяжелом состоянии в больницах Молдовы находятся 237 человек с диагнозом COVID-19, из которых 24 подключены к системам искусственной вентиляции легких. Еще у 566 человек зафиксировано состояние средней тяжести.

За минувшие сутки из больниц были выписаны 68 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших достигло тысячи 182 человек.

Среди госпитализированных 72 ребенка с диагнозом COVID-19, один ребенок в тяжелом состоянии.

Подтверждены 960 случаев заболевания у работников системы здравоохранения, из них 236 врачей, 344 медицинских сестер, 58 фельдшеров, 1 парамедик, 15 фармацевтов и 306 сотрудников из вспомогательного персонала.

Скончались от осложнений на фоне коронавирусной инфекции еще пятеро пациентов. Погибли:

  • 63-летний мужчина в Кишиневе, переведенный в крайне тяжелом состоянии из больницы "Архангел Михаил" в Институт скорой медицинской помощи 22 апреля. Сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия II степени, сахарный диабет III степени;
  • 68-летний мужчина, переведенный в крайне тяжелом состоянии из районной больницы Бельц в Институт скорой медицинской помощи 21 апреля. Сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия II степени, ожирение II степени;
  • 68-летняя женщина из Фалештского района, госпитализированная 28 апреля в Республиканскую клиническую больницу. Сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия II степени, сердечная недостаточность, дыхательная недостаточность;
  • 72-летний мужчина из Кантемирского района, госпитализированный в районную больницу 3 апреля. Сопутствующие заболевания — психические отклонения.
  • 70-летний мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии в Бельцкую районную больницу. Сопутствующие заболевания — артериальная гипертензия III степени, кардиоваскулярные заболевания.
  • Таким образом, всего умерли 116 человек, у которых ранее подтвердилось наличие COVID-19.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (933)

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Теги:
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