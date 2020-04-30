Минздрав опубликовал обновленные данные по COVID-19 в Молдове

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. К утру четверга в Молдове лабораторно подтвержден 3 тысячи 771 случай заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.
За минувшие сутки из больниц были выписаны 68 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших достигло тысячи 182 человек.
Среди госпитализированных 72 ребенка с диагнозом COVID-19, один ребенок в тяжелом состоянии.
Подтверждены 960 случаев заболевания у работников системы здравоохранения, из них 236 врачей, 344 медицинских сестер, 58 фельдшеров, 1 парамедик, 15 фармацевтов и 306 сотрудников из вспомогательного персонала.
Скончались от осложнений на фоне коронавирусной инфекции еще пятеро пациентов. Погибли:
- 63-летний мужчина в Кишиневе, переведенный в крайне тяжелом состоянии из больницы "Архангел Михаил" в Институт скорой медицинской помощи 22 апреля. Сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия II степени, сахарный диабет III степени;
- 68-летний мужчина, переведенный в крайне тяжелом состоянии из районной больницы Бельц в Институт скорой медицинской помощи 21 апреля. Сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия II степени, ожирение II степени;
- 68-летняя женщина из Фалештского района, госпитализированная 28 апреля в Республиканскую клиническую больницу. Сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия II степени, сердечная недостаточность, дыхательная недостаточность;
- 72-летний мужчина из Кантемирского района, госпитализированный в районную больницу 3 апреля. Сопутствующие заболевания — психические отклонения.
- 70-летний мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии в Бельцкую районную больницу. Сопутствующие заболевания — артериальная гипертензия III степени, кардиоваскулярные заболевания.
- Таким образом, всего умерли 116 человек, у которых ранее подтвердилось наличие COVID-19.
В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.
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