Минздрав опубликовал обновленные данные по COVID-19 в Молдове

Число погибших пациентов с COVID-19 достигло 116 человек, а количество выздоровевших выросло до тысячи 182.

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. К утру четверга в Молдове лабораторно подтвержден 3 тысячи 771 случай заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

В тяжелом состоянии в больницах Молдовы находятся 237 человек с диагнозом COVID-19, из которых 24 подключены к системам искусственной вентиляции легких. Еще у 566 человек зафиксировано состояние средней тяжести.

За минувшие сутки из больниц были выписаны 68 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших достигло тысячи 182 человек.

Среди госпитализированных 72 ребенка с диагнозом COVID-19, один ребенок в тяжелом состоянии.

Подтверждены 960 случаев заболевания у работников системы здравоохранения, из них 236 врачей, 344 медицинских сестер, 58 фельдшеров, 1 парамедик, 15 фармацевтов и 306 сотрудников из вспомогательного персонала.

Скончались от осложнений на фоне коронавирусной инфекции еще пятеро пациентов. Погибли:

63-летний мужчина в Кишиневе, переведенный в крайне тяжелом состоянии из больницы "Архангел Михаил" в Институт скорой медицинской помощи 22 апреля. Сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия II степени, сахарный диабет III степени;

68-летний мужчина, переведенный в крайне тяжелом состоянии из районной больницы Бельц в Институт скорой медицинской помощи 21 апреля. Сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия II степени, ожирение II степени;

68-летняя женщина из Фалештского района, госпитализированная 28 апреля в Республиканскую клиническую больницу. Сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия II степени, сердечная недостаточность, дыхательная недостаточность;

72-летний мужчина из Кантемирского района, госпитализированный в районную больницу 3 апреля. Сопутствующие заболевания — психические отклонения.

70-летний мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии в Бельцкую районную больницу. Сопутствующие заболевания — артериальная гипертензия III степени, кардиоваскулярные заболевания.

Таким образом, всего умерли 116 человек, у которых ранее подтвердилось наличие COVID-19.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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