У кишиневца изъяли боеприпасы для гранатомета и наркотики — видео

Мужчина был ранее судим за кражу и грабеж, выйдя на свободу он "переориентировался" на торговлю наркотиками и оружием.

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Генерального инспектората полиции (ГИП) задержали 25-летнего мужчину, у которого в ходе следственных действий были изъяты четыре снаряда для противотанкового гранатомета РПГ-7 и три килограмма растительного наркотика.

Мужчина проживает в Кишиневе, однако боеприпасы и наркотики он хранил в доме своих родителей в Шолданештском районе.

Ранее мужчина был судим за кражу и грабеж, находился в местах лишения свободы и вышел из-под стражи в этом году, сообщили в полиции.

В задержании участвовали сотрудники спецназа "Fulger" и специалисты-взрывники технико-криминалистического центра ГИП.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит новое тюремное заключение на срок от одного до шести лет.

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