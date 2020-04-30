Еще одна пациентка с COVID-19 сбежала из кишиневской больницы

Все подразделения Генерального инспектората полиции задействованы в установлении местонахождения 34-летней пациентки с коронавирусом нового типа, сбежавшей из столичной больницы.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Ищет полиция: 34-летняя уроженка Единецкого района, инфицированная коронавирусом нового типа, сбежала из больницы " Святого Архангела Михаила" в Кишиневе. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

"В четверг, в 06.53, в инспекторат полиции столичного сектора Рышкановка обратились врачи больницы "Архангела Михаила" 5 отделения септической хирургии. Они сообщили, что одна из пациенток самовольно покинула больницу", - отметила Стати.

Выяснилось, что женщину госпитализировали 12 апреля. У нее выявили COVID-19. Как сообщили врачи, еще вчера вечером пациентка находилась в палате, а утром ее уже не обнаружили.

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"Данный случай зарегистрирован. Полиция предпринимает все необходимые меры по установлению местонахождения женщины. Направлены все подразделения Генинспектората полиции", - отметила Стати.

Это не первый случай, когда пациенты, инфицированные коронавирусом нового типа, покидают медицинские учреждения. Все они были позже обнаружены правоохранителями.

Зараженные COVID-19, покидающие медицинские учреждения до полного излечения, рискуют получить штраф до 25 тысяч леев.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3 тысяч 771, выздоровело - тысяча 182 пациента, скончались - 116.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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