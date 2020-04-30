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Высший совет магистратуры

Заседание Высшего совета магистратуры не состоялось – причины и детали

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200430/30078037/zasedanie-vysshego-soveta-magistratury-ne-sostoyalos--prichiny-i-detali.html

Заседание Высшего совета магистратуры должно было состояться в 09.00, а в рабочую повестку были включены 14 вопросов.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Заседание Высшего совета магистратуры, запланированное на утро четверга, не состоялось из-за отсутствия кворума. Лишь семеро членов структуры явились на слушания, а для обеспечения кворума необходимо присутствие как минимум восьмерых.

Повестка ВСМ на 30 апреля включала 14 вопросов, среди которых запросы председателей ряда судебных инстанций о предоставлении степени квалификации некоторым судьям. Также планировалось рассмотреть информационную записку Судебной инспекции по поводу обращения группы сотрудников суда столичного сектора Чеканы. В нем служители Фемиды просят принять меры для обеспечения принципа независимости судей.

Здание Конституционного суда Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутат попросил отозвать мандаты трех членов Конституционного суда Молдовы
Ранее депутат-социалист Василий Боля обратился в Высший совет магистратуры (ВСМ) с просьбой рассмотреть возможность отзыва мандатов трех судей Конституционного суда (КС) Молдовы Любы Шовы, Николая Рошки и Домники Маноле. Поводом для этого, как пояснил парламентарий, стало нарушение упомянутыми членами КС присяги "путем раскрытия тайны совещаний при избрании главы Конституционного суда и допущение вмешательства в деятельность инстанции".

Замглавы секретариата Высшего совета магистратуры Наталья Чиоарэ подтвердила Sputnik, что инстанция получила обращение депутата-социалиста. По ее словам, члены ВСМ должны проанализировать действия троих судей КС, упомянутых в запросе парламентария. Этот вопрос в повестке Высшего совета магистратуры на 30 апреля не значился.

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