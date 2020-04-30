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Спикер молдавского парламента Зинаида Гречаная.

Гречаная поблагодарила МПА СНГ за помощь Молдове в борьбе с коронавирусом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (935)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200430/30078228/grechanaya-poblagodarila-mpa-sng-za-finpomosch-dlya-moldovy-na-borbu-s-covid-19.html

Пожертвование переведено на казначейский счет Национального банка Молдовы секретариатом Межпарламентской ассамблеи СНГ со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Секретариат Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) оказал помощь Молдове в борьбе с коронавирусом. Пожертвование в размере около 250 тысяч леев перевели на казначейский счет Национального банка Молдовы.

Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаная выразила благодарность МПА СНГ за поддержку, оказываемую в сложной ситуации, в которой оказалась не только Молдова, но и другие государства-члены Содружества и весь мир.

"Мы ценим жест поддержки и доброй воли, который еще раз подтверждает искреннее отношение к нашей стране и народу Республики Молдова”,- отметила спикер, выразив надежду, что пожертвованные деньги помогут медучреждениям в сложной миссии по преодолению пандемического кризиса.

Россия никому не откажет в помощи для борьбы с коронавирусом.
© Sputnik / Ruptly
Россия никому не откажет в помощи для борьбы с коронавирусом
МПА СНГ состоит из парламентов 10 стран-членов Содружества Независимых Государств. Секретариат МПА - постоянно действующий административный орган Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ. Молдова - первая из стран-участниц, кому оказали такую поддержку в борьбе с COVID-19.

Коронавирус в Молдове

По последним данным в стране лабораторно подтвержден 3 тысячи 771 случай заболевания коронавирусом нового типа. Общее число выздоровевших достигло тысячи 182 человек, скончались 116 человек.

В республике введено чрезвычайное положение и действует красный код из-за коронавируса. 

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (935)

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