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Водительские права

Смягчение карантина: где зарегистрировать машину и заменить водительские права

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200430/30084331/agentstvo-publichnykh-uslug-vozobnovilo-registratsiyu-transporta-i-zamenu-prav.html

Восстановлена деятельность некоторых подразделений Агентства публичных услуг в соответствии с особым графиком — можно заменить права и получить справки.

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. После вынужденного простоя, связанного с ограничениями из-за эпидемиологической ситуации, возобновлена деятельность ряда подразделений Агентства публичных услуг (АПУ).

Так, вернулись к работе некоторые отделы АПУ по регистрации автотранспорта и квалификации водителей, которые будут работать по особому графику, с 08.00 до 14.00: 

  • отдел регистрации транспорта №3 в муниципии Кишинев (коммуна Ставчены, ул. Кишинэулуй, 3);
  • отдел регистрации транспорта и документирования водителей №10 в Кишиневе (ул. Каля Ешилор, 14);
  • отдел регистрации транспорта №12 в муниципии Кишинев (коммуна Трушены, ул. Каля Ешилор, 103);
  • отдел регистрации транспорта и документирования водителей в Оргееве;
  • отдел регистрации транспорта и документирования водителей в Кагуле.

Паспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Соответствующие учреждения продолжают предоставлять населению услуги по идентификации и регистрации транспортных средств, замене водительских прав, выдаче справок из Государственного реестра транспорта и Государственного реестра водителей транспортных средств.

По решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, начиная с понедельника, 27 апреля, Агентство публичных услуг также продолжило работу по предоставлению акта о рождении ребенка и о регистрации брака.

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Теги:
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