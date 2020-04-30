COVID-19 и строительство: с какими основными проблемами сталкивается отрасль

Глава республики сообщил, что по истечении срока действия чрезвычайного положения руководство страны озвучит широкий пакет предложений для каждой отрасли экономики.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что от кризиса, вызванного коронавирусом нового типа, пострадали все сферы социально-экономической жизни республики, в том числе и строительный сектор. Проблемы отрасли он обсудил с руководителями строительных компаний на заседании в четверг.

"В частности, затронули две основные проблемы: осуществление строительных работ и наличие заказов. В этом контексте подчеркнул, что восстановление экономики будет небыстрым, и спрос на недвижимость восстановится тоже нескоро", - сказал Додон.

Глава республики предложил собеседникам озвучить проблемы и соответствующие просьбы к государству.

"Добавил, что по истечении срока действия чрезвычайного положения руководство страны озвучит широкий пакет предложений для каждой отрасли экономики, которые будут направлены в парламент в качестве законодательной инициативы", - сообщил президент.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3 тысяч 771, выздоровело - тысяча 182 пациента, скончались - 116.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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