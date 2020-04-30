16:39 30 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
LIVE:
Строительство новых домов

COVID-19 и строительство: с какими основными проблемами сталкивается отрасль

© Sputnik / Владимир Вяткин
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (938)
165 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200430/30084460/dodon-rasskazal-kak-koronavirus-novogo-tipa-povliyal-na-stroitelnyy-sektor-strany.html

Глава республики сообщил, что по истечении срока действия чрезвычайного положения руководство страны озвучит широкий пакет предложений для каждой отрасли экономики.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что от кризиса, вызванного коронавирусом нового типа, пострадали все сферы социально-экономической жизни республики, в том числе и строительный сектор. Проблемы отрасли он обсудил с руководителями строительных компаний на заседании в четверг.

"В частности, затронули две основные проблемы: осуществление строительных работ и наличие заказов. В этом контексте подчеркнул, что восстановление экономики будет небыстрым, и спрос на недвижимость восстановится тоже нескоро", - сказал Додон.

Глава республики предложил собеседникам озвучить проблемы и соответствующие просьбы к государству.

© Sputnik / Miroslav Rotari
Эксперты: как эпидемия коронавируса повлияет на цену жилья в Кишиневе

"Добавил, что по истечении срока действия чрезвычайного положения руководство страны озвучит широкий пакет предложений для каждой отрасли экономики, которые будут направлены в парламент в качестве законодательной инициативы", - сообщил президент.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3 тысяч 771, выздоровело - тысяча 182 пациента, скончались - 116.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (938)

По теме

Молодые люди более активно покупают квартиры в Молдове - подробности


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как выглядела бы Припять сегодня, если бы не авария на ЧАЭС
Борис Шаповалов о семейных реликвиях и общей победе над фашизмом
Борис Шаповалов о семейных реликвиях и общей победе над фашизмом
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться