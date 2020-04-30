В Молдове обсудят проблемы доступа к информации о COVID-19 на русском языке

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Координационный совет российских соотечественников Молдовы проведет 1 мая видеоконференцию на тему "Доступ к информации на родном языке в условиях пандемии COVID-19".
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на платформе ZOOM. Доступ по ссылке.
По их словам, основными "поставщиками информации" в данной ситуации стали правительство Молдовы, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, МВД, включая Пограничную полицию, местные органы власти и представительства международных организаций ВОЗ, ЮНИСЕФ.
Организаторы отмечают, что на сегодняшний день об эпидемии на русском языке можно узнать информацию из русскоязычной прессы Молдовы, большая часть которых в интернете, а значит недоступна для возрастных потребителей информации.
"Русский язык является языком межнационального общения. Он является родным для каждого пятого жителя республики, владеет им около 90% населения", - говорится в сообщении.
Поэтому Координационный совет российских соотечественников собирается 1 мая обсудить, что еще возможно сделать для того, чтобы все русскоязычные граждане могли своевременно получать информацию о коронавирусе.
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