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В Молдове обсудят проблемы доступа к информации о COVID-19 на русском языке

Фото: pixabay.com
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200430/30085781/moldova-obsudyat-problemy-dostupa-k-informatsii-o-covid19-na-russkom-yazyke.html

Координационный совет российских соотечественников 1 мая обсудит, что можно сделать для того, чтобы все русскоязычные граждане Молдовы могли своевременно получать информацию о коронавирусе.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Координационный совет российских соотечественников Молдовы проведет 1 мая видеоконференцию на тему "Доступ к информации на родном языке в условиях пандемии COVID-19".

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на платформе ZOOM. Доступ по ссылке.

Евгений Паскарь, Михаил Сидоров, Сергей Мишин и Адриан Лебединский
© Sputnik / Miroslav Rotari
Эксперты: русский язык должен оставаться языком межнационального общения
Как уточняют организаторы, в условиях действия чрезвычайного положения в Молдове из-за ситуации с коронавирусом "одной из острых проблем во время эпидемии остается доступ информации на русском языке о коронавирусе, темпах распространения, мерах предосторожности и действиях при подозрении на заражение COVID-19".

По их словам, основными "поставщиками информации" в данной ситуации стали правительство Молдовы, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, МВД, включая Пограничную полицию, местные органы власти и представительства международных организаций ВОЗ, ЮНИСЕФ.

Организаторы отмечают, что на сегодняшний день об эпидемии на русском языке можно узнать информацию из русскоязычной прессы Молдовы, большая часть которых в интернете, а значит недоступна для возрастных потребителей информации.

"Русский язык является языком межнационального общения. Он является родным для каждого пятого жителя республики, владеет им около 90% населения", - говорится в сообщении.

Поэтому Координационный совет российских соотечественников собирается 1 мая обсудить, что еще возможно сделать для того, чтобы все русскоязычные граждане могли своевременно получать информацию о коронавирусе.

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