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Контрольно-пропускной пункт

Минэкономики просит Чехию наказать перевозчиков, бросивших людей на границе

© Sputnik / Самвел Сепетчян
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200430/30086223/minekonomiki-prosit-chekhiyu-nakazat-perevozchikov-brosivshikh-lyudey-na-granitse.html

Из-за недобросовестного поведения автотранспортных фирм молдавские граждане оказались заблокированы на КПП зарубежных государств.

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Национальное агентство автомобильного транспорта РМ (НААТ) провело расследование инцидента с блокированием молдавских граждан на границах иностранных государств из-за нарушений, допущенных несколькими отечественными и чешскими транспортными компаниями на маршруте Париж - Кишинев.

Агентство подчеркивает, что эти рейсы не были санкционированы Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям.

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Проверке подверглись отечественные компании  "Ednateric-Trans" и "Transeric Tur", которые утром 29 апреля 2020 года осуществляли перевозку людей в районе, примыкающем к пункту пересечения государственной границы Леушены-Албица. В результате проверок, проведенных инспекторами НААТ и полицией, двое водителей были оштрафованы за незаконную перевозку людей на 12 тысяч 500 леев и 15 тысяч леев с приостановлением права на использование транспортного средства на срок 6 месяцев. У нарушителей были изъяты регистрационные номера и свидетельства о регистрации.

Также Министерство экономики и инфраструктуры РМ направило запрос в Министерство транспорта Чешской Республики с просьбой принять меры против транспортного оператора "Katev Travel & Commercial", который, вопреки международному законодательству, посадил граждан Республики Молдова на рейс Париж-Албица.

В результате автобусы с 240 гражданами Молдовы на борту были заблокированы на границе властями Германии.

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Национальное агентство по автотранспорту предупредило пассажирских перевозчиков, что осуществление рейсов, не санкционированных Комиссией по чрезвычайной ситуации, будет наказываться приостановлением регистрации на срок до трех месяцев или удалением из Реестра автотранспортных операторов.

По сообщению Пограничной полиции, в среду, 29 апреля, после вмешательства молдавских властей, три автобуса с 239 гражданами РМ все же въехали в страну.

Ранее премьер-министр Ион Кику, комментируя ситуацию с молдавскими гражданами, которые оказались заблокированы на границе между Францией и Германией, призвал жителей Молдовы возвращаться в страну воздушным, а не наземным путем из-за сложной ситуации на границах, связанной с противоэпидемическими мерами.

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Теги:
граждане Молдовы, транспорт


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