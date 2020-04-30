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Швейцария и ПРООН помогают населенным пунктам Молдовы бороться с COVID-19.

Швейцария и ПРООН оказали поддержку 35 населённым пунктам в борьбе с COVID-19

© Photo : UNDP Moldova
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (945)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200430/30086557/shveytsaria-i-proon-okazali-podderzhku-35-naselennym-punktam-v-borbe-s-covid-19.html

Гуманитарная помощь будут направлена в территориальные бюро занятости населения, общинные центры, дома престарелых, детские дома для сирот, центры социальных услуг и почтовые отделения.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Швейцарское правительство и Программа развития ООН (ПРООН) передала партию гуманитарной помощи 35 населённым пунктам для соблюдения неотложных мер профилактики коронавируса.

Поддержка оказана тем местностям, где действуют ассоциации земляков в рамках проекта "Миграция и местное развитие", продвигаемого при содействии Швейцарского бюро по сотрудничеству и ПРООН.

Стойка с одноразовыми медицинскими масками и бахилами
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Швейцария и ПРООН передали Молдове первую партию гуманитарной помощи

За счет швейцарских фондов были приобретены и предоставлены более 26 800 масок, 37 500 пар перчаток и 1 785 литров дезинфицирующей жидкости, а также 81 термометр для бесконтактного измерения температуры. Общая стоимость оборудования и средств защиты для медицинского персонала, работников местной администрации, волонтёров и уязвимых групп населения составляет 37 тысяч долларов.

Выделенная помощь будет также распределена территориальным бюро занятости населения, общинным центрам, домам престарелых, детским домам для сирот, центрам социальных услуг и почтовым отделениям.

"С самого начала кризиса, Швейцария озаботилась защитой людей, которые должны выполнять свой долг в это трудное время, чтобы предоставлять самые необходимые услуги жителям их сообществ. Это ещё один пример поддержки, которую Швейцария оказывает Республике Молдова в борьбе с распространением нового коронавируса", - подчеркнула Каролин Тиссо, директор Швейцарского бюро по сотрудничеству в Республике Молдова.

Представитель-резидент ПРООН в Республике Молдова, Дима Аль-Хатиб, заявил что гуманитарная помощь поможет населенным пунктам, где в общей сложности проживают более 244 тысячи женщин и мужчин. По его словам, пожертвованные средства защиты обеспечат заботу каждому в непростое для всех время. 

Швейцария и ПРООН помогают населенным пунктам Молдовы бороться с COVID-19
© Photo : Facebook / UNDP Moldova
Средства защиты от коронавируса, выделенные швейцарским правительством и ПРООН,

Коллектив ПРООН совместно с Конгрессом местных властей планирует информировать местные власти и ассоциации земляков с помощью вебинаров и консультаций. Кроме того, к информационной кампании будет привлечена и молодежь.

Коронавирус в Молдове

Согласно последним данным, в стране лабораторно подтвержден 3 тысячи 897 случай заболевания коронавирусом нового типа. Общее число выздоровевших достигло тысячи 1182 человек, скончались 119 человек.

В республике введено чрезвычайное положение и действует красный код из-за коронавируса. 

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (945)

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