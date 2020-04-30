Изменения ближайших дней в Молдове: что решили власти

Итоги заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям: возобновление некоторых видов деятельности, решение по программе льготного ипотечного кредитования "Prima casă" и авторизация на перевозку граждан Молдовы из Польши.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. С 4 мая в Молдове возобновятся еще некоторые виды деятельности, бюджетники будут работать в специальном режиме, а с 1 по 3 мая общественный транспорт в Кишиневе и Бельцах ходить не будет. Эти и другие решения приняты на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям в среду поздно вечером.

Это касается бюджетников

Как отмечено в распоряжении комиссии, "начиная с 4 мая 2020 года, во время чрезвычайного положения бюджетные учреждения будут применять специальный режим работы и оплаты труда согласно пункту №6 распоряжения №6 от 26 марта Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова". В один из подпунктов этого документа внесли изменения. Таким образом, к работе будут привлекаться сотрудники, строго необходимые для обеспечения функционирования предприятия, чья деятельность требует обязательного присутствия на работе. Также, согласно документу, персонал, чья деятельность не требует обязательного присутствия на работе, а может быть обеспечена удаленно, будет работать на дому.

"Во время работы на дому сотрудники выполняют свои обязанности, характерные для занимаемой ими должности. Работодатель вправе проверять деятельность работающего на дому сотрудника. Расчет заработной платы будет производиться в полном объеме в соответствии с законом. Расчет заработной платы выполняется в полном объеме в соответствии с Законом №270/2018 о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе", - отмечено в тексте распоряжения.

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В то же время Комиссия решила предоставить полностью или частично неиспользованный или дополнительный отпуск персоналу, который не подпадает под указанные выше ситуации.

"Решено, что оплата труда сотрудников бюджетных учреждений, привлеченных на работу из офиса или на дому в выходные дни 30-31 марта, 1-3, 7-17, 21-24 и 27-30 апреля будет проводится в полном объеме", - подчеркивается в документе.

Торговля оживает?

С 4 мая возобновляются следующие виды деятельности:

розничная продажа всех видов товаров и продуктов в коммерческих точках. Под исключение попали торговые центры, рынки (включая автомобильные рынки), аэропорт и порты, а также международные пункты пересечения государственной границы;

торговля упакованными продуктами и кейтеринг предприятиями общественного питания, а также кондитерскими, хлебобулочными изделиями и другими продуктами питания для продажи торговыми точками "через окно";

продажа упакованных продуктов на заправках. Однако употреблять их на территории АЗС запрещено.

При этом важно в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы для снижения распространения коронавирусной инфекции.

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Другие решения: от "Prima casă" до общественного транспорта

Решено также освободить от таможенных сборов и прочих налогов медицинское оборудование и принадлежности, которые Молдова получила в качестве помощи.

Власти разрешили проведение уголовного расследования, если не требуется прямое участие сторон (жертвы, пострадавшей стороны, подозреваемого, обвиняемого) или других лиц, участвующих в уголовном процессе.

Кроме того, решено продлить сроки предоставления правительству годового отчета о внутреннем публичном финансовом контроле на 60 дней после снятия чрезвычайного положения.

На период действия чрезвычайного положения коммерческие банки, которые участвуют в госпрограмме льготного ипотечного кредитования "Prima casă" ("Первый дом"), не будут инициировать процедуру взыскания права на ипотеку из-за неуплаты бенефициарами основной суммы и процентов в течение 91 дня. Если затем банк инициирует подобную процедуру, то период чрезвычайного положения не будет включаться в 91 день для классификации кредита в качестве неблагоприятного.

Также принято решение приостановить движение общественного транспорта в Кишиневе и Бельцах 1-3 мая.

Кроме того, снимается карантинный режим с населенного пункта Карагасаны (район Штефан-Водэ). Однако до 4 мая приостановлена работа районной больницы в Штефан-Водэ.

Выдана авторизация на перевозку граждан Молдовы из Польши. Они находятся на польско-украинской границе. Их доставят через КПП Могилев-Подольск-Атаки.

С полной версией решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям можно ознакомиться здесь.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3 тысяч 771, выздоровели - тысяча 182 пациента, скончались - 116.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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